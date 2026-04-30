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Cómo estará el tiempo en Tucumán, este viernes 1 de mayo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

AGRADABLE. Cómo estara el tiempo en Tucumán este 1 de mayo AGRADABLE. Cómo estara el tiempo en Tucumán este 1 de mayo ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN prevé para este viernes 1 de mayo en Tucumán una jornada agradable y sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C de mínima y los 25°C de máxima.
  • El feriado presentará nubosidad variable, vientos leves del sur y una tarde templada. Este clima seco y estable se mantiene en línea con un inicio de mayo moderado en la región.
  • Las condiciones otoñales, con valores térmicos levemente superiores a lo habitual, resultan ideales para actividades al aire libre durante el Día del Trabajador en la provincia.
Resumen generado con IA

El Día del Trabajador tendrá condiciones agradables en Tucumán, con temperaturas templadas y sin lluvias en el horizonte.

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes 1 de mayo se presentará con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, con una temperatura mínima cercana a los 12 °C y una máxima que alcanzará los 24 a 25 °C.

El pronóstico del clima

El detalle del día anticipa una madrugada fresca, seguida de una mañana con nubosidad variable y una tarde más templada, donde se registrará el pico térmico. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas en descenso pero sin cambios bruscos.

Además, no se esperan precipitaciones y los vientos soplarán leves, predominando del sector sur y noreste, lo que contribuirá a una jornada tranquila en términos climáticos.

Este panorama se enmarca en un inicio de mayo con temperaturas moderadas en el norte argentino, incluso levemente por encima de los valores habituales para la época, y con tendencia a lluvias escasas en la región.

De esta manera, el feriado del 1° de mayo ofrecerá en Tucumán un clima ideal para actividades al aire libre, en un contexto otoñal que empieza a hacerse sentir pero todavía sin frío intenso.

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