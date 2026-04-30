La CGT marchó por el Día del Trabajador y llamó a ponerle "límites" al Gobierno

Resumen para apurados
- La CGT marchó este jueves hacia Plaza de Mayo en vísperas del Día del Trabajador para protestar contra el ajuste económico y la reforma laboral del gobierno de Javier Milei.
- La central obrera denunció el cierre de más de 24.000 empresas y la caída del consumo. Reivindicaron los derechos laborales frente a políticas que favorecen la especulación.
- La CGT advirtió sobre el riesgo de la paz social y confirmó que agotará instancias judiciales contra la reforma laboral. Buscan retomar un modelo de producción con justicia social.
En la víspera del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este jueves una marcha hacia la Plaza de Mayo en rechazo a las políticas económicas de la administración de Javier Milei.
La convocatoria reunió a gremios, organizaciones sociales y espacios políticos opositores, en una muestra de unidad frente al rumbo económico del Gobierno nacional. En el marco del acto central, además, se realizó un homenaje al papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento.
Durante la movilización, la CGT dio lectura a un documento titulado “El trabajo es con derechos o es esclavo”, en el que expuso un diagnóstico crítico de la situación actual del país.
“Este 1º de mayo, celebramos una nueva jornada en conmemoración del día de las y los trabajadores, con un homenaje al Papa Francisco, honrando su legado como guía, como inspiración y como compromiso por una comunidad constituida sobre la base del bien común. Y nos movilizamos, transitando este momento que se está viviendo en nuestro país con preocupación y alarma”, señalaron.
En el texto, la central obrera cuestionó la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo: “Hoy se discute judicialmente una Ley de ‘reforma Laboral’ promovida por el gobierno nacional, que despoja de derechos colectivos e individuales a trabajadoras y trabajadores. La CGT seguirá todas las instancias judiciales para defender los derechos garantizados por la constitución nacional. Cada derecho laboral costó organización y lucha”.
Asimismo, advirtió que “la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”, y detalló caídas en la actividad económica y el consumo, especialmente en sectores como la industria, la construcción y el comercio.
“La actividad económica y el consumo muestran caídas pronunciadas, fundamentalmente las vinculadas a la Industria, Construcción y Comercio. No hay incentivos orientados al crecimiento de la matriz productiva, que permitan alcanzar la trilogía virtuosa de desarrollo, producción y trabajo”, afirmaron.
El documento también cuestionó que “solo se privilegian los beneficios de un selecto grupo de actores vinculados a la actividad financiera y especulativa”, y criticó la paralización de la obra pública: “La efectiva desaparición de la obra pública, motor de la infraestructura que nuestro país necesita y dinamizadora de la actividad económica; condiciona las oportunidades productivas y limita la integración regional”.
En otro tramo, la CGT apuntó contra el rumbo general del Gobierno: “Un gobierno nacional encerrado en sus teorías, que continúa comprometiendo a las generaciones futuras con políticas de ajuste indiscriminadas condena a la sociedad argentina a un presente de vulnerabilidad económica, laboral y social sin precedentes”.
También hubo cuestionamientos a la política de endeudamiento y la relación con organismos internacionales: “Se silencia del debate público los compromisos tomados con el FMI mientras contrae una deuda con diversos organismos y acreedores internacionales que representa, para la administración nacional, un perfil de vencimientos de capital e intereses que el Estado argentino no está en condiciones de pagar”.
En materia salarial, remarcaron el impacto de la inflación: “A pesar del discurso oficial, la inflación sigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios, agravado por los topes a las paritarias, que impacta en el poder adquisitivo de los salarios”.
Uno de los datos más contundentes del documento fue el referido al cierre de empresas: “La realidad indica que hoy hay cierre masivo de empresas (de dic. 2023 a marzo 2026 cerraron 24.180 establecimientos, según datos de la Secretaría de Trabajo), con una escalada creciente del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral”.
Además, advirtieron sobre el perfil productivo: “Se privilegia el desarrollo de sectores primarios de la economía que, si bien son importantes para la generación de divisas, no compensan en el deterioro del el empleo y del trabajo de calidad, lo que se refleja en la fuerte caída de la actividad industrial y del comercio”.
El documento también abordó el endeudamiento de los hogares: “Otra de las consecuencias lamentables son el alto endeudamiento masivo de las personas, de las familias y de las empresas. 6 de cada 10 hogares tienen deudas, bancarias o informales, que muestran una morosidad creciente y apremiante”.
En el plano sanitario, alertaron que “el sistema de salud está en emergencia nacional, con desfinanciamiento de las Obras Sociales sindicales, recorte sobre la obra social PAMI de jubilados y pensionados”, y describieron un escenario con “falta de médicos, demoras en turnos, problemas de cobertura en medicamentos y un funcionamiento crítico del sistema”.
También denunciaron recortes en discapacidad: “Además, se destruyen las prestaciones para las personas con Discapacidad, dejando sin acceso a las condiciones básicas en la asistencia y negando la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad”.
Finalmente, el documento cuestionó el clima social y político: “Un gobierno que, en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, pone en riesgo la paz social”.
En el cierre, la CGT retomó palabras del papa Francisco y planteó un horizonte: “Debemos recuperar una cultura del encuentro y del trabajo, como enseñaba Francisco: ‘Abrirse a soñar cosas grandes, aunque parezcan imposibles. A que el mundo con vos puede ser distinto…’. Crear, construir, caminos y herramientas que nos permitan superar todas estas heridas. Nuestro horizonte es transitar hacia un país, socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano”.