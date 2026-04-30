La CGT marchó por el Día del Trabajador y llamó a ponerle "límites" al Gobierno

“Este 1º de mayo, celebramos una nueva jornada en conmemoración del día de las y los trabajadores, con un homenaje al Papa Francisco, honrando su legado como guía, como inspiración y como compromiso por una comunidad constituida sobre la base del bien común. Y nos movilizamos, transitando este momento que se está viviendo en nuestro país con preocupación y alarma”, señalaron.