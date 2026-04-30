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La CGT desafía el rumbo de Milei con una masiva movilización a Plaza de Mayo

La convocatoria, prevista para las 15 en Plaza de Mayo, busca demostrar "músculo sindical" ante el Ejecutivo.

BUENOS AIRES. La cúpula de la CGT avanza contra la reforma laboral. BUENOS AIRES. La cúpula de la CGT avanza contra la reforma laboral.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La CGT se moviliza este martes a las 15 hacia Plaza de Mayo para rechazar el rumbo económico de Javier Milei y exigir la defensa de los derechos laborales en Argentina.
  • La marcha surge tras el aval judicial a la reforma laboral y la caída del salario real. Los gremios denuncian cierres industriales y una inflación que supera las cifras oficiales.
  • El acto busca demostrar poder sindical frente al Gobierno y presionar a la oposición. Se perfila como una escalada de conflictividad social ante los cambios en la normativa de trabajo.
Resumen generado con IA

En la antesala del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a las calles para exigir un cambio de dirección en la política económica. La central obrera denunciará el cierre de industrias, el deterioro del salario real y la pérdida de empleos, en un escenario marcado por la reciente validación judicial de la reforma laboral.

La convocatoria, prevista para las 15 en Plaza de Mayo, busca demostrar "músculo sindical" ante el Ejecutivo. El documento central, titulado "El trabajo es con derechos o es esclavo", incluirá fuertes críticas no solo al oficialismo, sino también un llamado a la oposición para defender la soberanía y la justicia social.

Puntos clave de la protesta

- El rechazo a la reforma laboral: la CGT ratifica su oposición a la desregulación, tras el revés judicial que levantó la cautelar que frenaba los cambios laborales.

- La inflación "de bolsillo": los gremios denuncian que el costo de vida real supera las mediciones oficiales del Indec y que las paritarias actuales no logran compensar la pérdida del poder adquisitivo.

- Homenaje al Papa: el acto iniciará con un reconocimiento a la figura de Francisco, resaltando su mensaje social frente a la crisis.

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