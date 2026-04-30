Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

El inesperado "shippeo" de Gladys La Bomba Tucumana con uno de los galanes de Gran Hermano

A pocos días de ingresar a Gran Hermano, Gladys La Bomba Tucumana protagonizó un llamativo intercambio con un participante que revolucionó la convivencia dentro de la casa.

Gladys La Bomba Tucumana entró a Gran Hermano y rápidamente llamó la atención de uno de los galanes Gladys La Bomba Tucumana entró a Gran Hermano y rápidamente llamó la atención de uno de los galanes Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gladys La Bomba Tucumana inició un vínculo con Franco Zunino en Gran Hermano tras su ingreso el lunes, generando rumores de romance por sus cómplices charlas en la casa de Telefe.
  • La cantante reemplazó a La Maciel y entró con un show musical. Franco, de Berazategui, respondió al juego de seducción perfumando su cama e invitándola a integrarse a la convivencia.
  • La presencia de la artista altera la dinámica del grupo y potencia el rating en redes. Este romance mediático marcará el ritmo de la narrativa del reality en las próximas galas.
Resumen generado con IA

La llegada de Gladys La Bomba Tucumana a Gran Hermano Generación Dorada no pasó desapercibida y, a pocos días de ingresar a la casa, la cantante ya protagoniza uno de los momentos más comentados del reality. Su acercamiento con Franco Zunino despertó rumores, complicidad y reacciones entre los participantes.

Fiel a su estilo frontal, la artista se mostró interesada en generar un vínculo cercano con el joven oriundo de Berazategui, considerado uno de los galanes de esta edición. Durante una charla en la cocina, Gladys dejó entrever que quería conocerlo más allá de la convivencia habitual del juego.

Polémica en Gran Hermano: Eliana Guercio criticó el físico de Yipio y generó indignación

Polémica en Gran Hermano: Eliana Guercio criticó el físico de Yipio y generó indignación

“Quiero ir viendo la novela de a poco”, deslizó la cantante en medio de un intercambio cargado de picardía. Franco, lejos de esquivar la situación, siguió el juego con comentarios cómplices y una actitud relajada que alimentó aún más la escena frente al resto de los participantes.

El momento se volvió todavía más llamativo cuando él contó que había preparado su cama y hasta perfumado el lugar, insinuando una posible cercanía. La respuesta de Gladys no tardó en llegar y terminó de encender las especulaciones dentro de la casa.

Cómo fue el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana a Gran Hermano

La cantante tropical ingresó oficialmente el lunes 27 de abril en reemplazo de La Maciel y desde el primer minuto dejó en claro que su presencia tendría impacto dentro del reality de Telefe.

Con una entrada marcada por la música y la energía que la caracteriza, Gladys sorprendió a los jugadores interpretando “Vivir así es morir de amor”, generando una reacción inmediata entre los participantes y también en redes sociales.

Durante su presentación, la artista habló sobre su personalidad y aseguró que todavía siente que muchas personas no conocen realmente cómo es fuera de los escenarios. Además, destacó que llega con ganas de integrarse a la convivencia cotidiana y mostrarse auténtica ante las cámaras.

“Me gusta limpiar, cocinar y la casa. Todavía tengo sueños y voy por ellos”, expresó antes de ingresar al programa conducido por Santiago del Moro.

Con una fuerte presencia escénica y experiencia mediática, Gladys La Bomba Tucumana ya comenzó a mover la dinámica interna de Gran Hermano y promete seguir dando que hablar en las próximas semanas.

Temas Gladys "La Bomba Tucumana" JiménezGran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Gladys La Bomba Tucumana entró a Gran Hermano cantando y agitó la casa con su llegada explosiva

Gladys La Bomba Tucumana entró a Gran Hermano cantando y agitó la casa con su llegada explosiva

La “Bomba Tucumana” con coronita: la regla que no cumplió antes de entrar a “Gran Hermano”

La “Bomba Tucumana” con coronita: la regla que no cumplió antes de entrar a “Gran Hermano”

Lo más popular
Elecciones en la UNT: contundente apoyo de decanos a Sergio Pagani y Mercedes Leal
1

Elecciones en la UNT: contundente apoyo de decanos a Sergio Pagani y Mercedes Leal

Jaldo propone que el Estado deje de financiar las PASO
2

Jaldo propone que el Estado deje de financiar las PASO

Reelección en la UNT: Tras la inscripción de Pagani, dos decanos apelaron la resolución del juez federal
3

Reelección en la UNT: Tras la inscripción de Pagani, dos decanos apelaron la resolución del juez federal

Yerba Buena tiene más de 300 hectáreas en zona norte para crecer
4

Yerba Buena tiene más de 300 hectáreas en zona norte para crecer

La ruta de las armas: el nexo tucumano en una causa federal de gran escala
5

La ruta de las armas: el nexo tucumano en una causa federal de gran escala

Ranking notas premium
Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político
1

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

“Rape academy”: qué muestra la investigación de CNN sobre la cultura de la violencia sexual
2

“Rape academy”: qué muestra la investigación de CNN sobre la cultura de la violencia sexual

Más Noticias
Elecciones en la UNT: contundente apoyo de decanos a Sergio Pagani y Mercedes Leal

Elecciones en la UNT: contundente apoyo de decanos a Sergio Pagani y Mercedes Leal

Crimen en el country: ¿perpetua o emoción violenta para Figueroa?

Crimen en el country: ¿perpetua o emoción violenta para Figueroa?

La ruta de las armas: el nexo tucumano en una causa federal de gran escala

La ruta de las armas: el nexo tucumano en una causa federal de gran escala

Jaldo propone que el Estado deje de financiar las PASO

Jaldo propone que el Estado deje de financiar las PASO

Yerba Buena tiene más de 300 hectáreas en zona norte para crecer

Yerba Buena tiene más de 300 hectáreas en zona norte para crecer

Reelección en la UNT: Tras la inscripción de Pagani, dos decanos apelaron la resolución del juez federal

Reelección en la UNT: Tras la inscripción de Pagani, dos decanos apelaron la resolución del juez federal

Gritaban de dolor: cómo se vive en los barrios tucumanos en los que la epidemia de chikungunya no da tregua

"Gritaban de dolor": cómo se vive en los barrios tucumanos en los que la epidemia de chikungunya no da tregua

Raquel Graneros se fue escoltada de una protesta y el oficialismo asegura que fue un escrache político

Raquel Graneros se fue escoltada de una protesta y el oficialismo asegura que fue un "escrache" político

Comentarios