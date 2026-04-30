El inesperado "shippeo" de Gladys La Bomba Tucumana con uno de los galanes de Gran Hermano

Resumen para apurados
- Gladys La Bomba Tucumana inició un vínculo con Franco Zunino en Gran Hermano tras su ingreso el lunes, generando rumores de romance por sus cómplices charlas en la casa de Telefe.
- La cantante reemplazó a La Maciel y entró con un show musical. Franco, de Berazategui, respondió al juego de seducción perfumando su cama e invitándola a integrarse a la convivencia.
- La presencia de la artista altera la dinámica del grupo y potencia el rating en redes. Este romance mediático marcará el ritmo de la narrativa del reality en las próximas galas.
La llegada de Gladys La Bomba Tucumana a Gran Hermano Generación Dorada no pasó desapercibida y, a pocos días de ingresar a la casa, la cantante ya protagoniza uno de los momentos más comentados del reality. Su acercamiento con Franco Zunino despertó rumores, complicidad y reacciones entre los participantes.
Fiel a su estilo frontal, la artista se mostró interesada en generar un vínculo cercano con el joven oriundo de Berazategui, considerado uno de los galanes de esta edición. Durante una charla en la cocina, Gladys dejó entrever que quería conocerlo más allá de la convivencia habitual del juego.
“Quiero ir viendo la novela de a poco”, deslizó la cantante en medio de un intercambio cargado de picardía. Franco, lejos de esquivar la situación, siguió el juego con comentarios cómplices y una actitud relajada que alimentó aún más la escena frente al resto de los participantes.
El momento se volvió todavía más llamativo cuando él contó que había preparado su cama y hasta perfumado el lugar, insinuando una posible cercanía. La respuesta de Gladys no tardó en llegar y terminó de encender las especulaciones dentro de la casa.
Cómo fue el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana a Gran Hermano
La cantante tropical ingresó oficialmente el lunes 27 de abril en reemplazo de La Maciel y desde el primer minuto dejó en claro que su presencia tendría impacto dentro del reality de Telefe.
Con una entrada marcada por la música y la energía que la caracteriza, Gladys sorprendió a los jugadores interpretando “Vivir así es morir de amor”, generando una reacción inmediata entre los participantes y también en redes sociales.
Durante su presentación, la artista habló sobre su personalidad y aseguró que todavía siente que muchas personas no conocen realmente cómo es fuera de los escenarios. Además, destacó que llega con ganas de integrarse a la convivencia cotidiana y mostrarse auténtica ante las cámaras.
“Me gusta limpiar, cocinar y la casa. Todavía tengo sueños y voy por ellos”, expresó antes de ingresar al programa conducido por Santiago del Moro.
Con una fuerte presencia escénica y experiencia mediática, Gladys La Bomba Tucumana ya comenzó a mover la dinámica interna de Gran Hermano y promete seguir dando que hablar en las próximas semanas.