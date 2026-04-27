Gran Hermano 2026: acusan a Danelik de esconder comida y Brian Sarmiento estalló de furia

Sin embargo, lejos de calmarse, la situación empeoró. En medio de la discusión, Sarmiento estalló nuevamente contra sus compañeras: “No te hagas la cocorita. Te hacés la cocorita. Si querés que cocine, cocino. ¿Cuál es el problema?. Si vos estás ahí y yo estoy sentado acá viendo cómo comen papa, yo vengo y cierro el c...”, lanzó visiblemente enojado, poco antes de que la transmisión en vivo fuera interrumpida.