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Gran Hermano 2026: acusan a Danelik de esconder comida y Brian Sarmiento estalló de furia

El conflicto llega en un momento clave del juego. Brian Sarmiento y Danelik integran una de las placas negativas más fuertes de la temporada junto a Solange Abraham, Yipio y Zunino.

Gran Hermano 2026: acusan a Danelik de esconder comida y Brian Sarmiento estalló de furia
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Brian Sarmiento se enfrentó a sus compañeros en Gran Hermano este domingo tras acusaciones contra Danelik por esconder queso en un clima de escasez de alimentos en la casa.
  • La discusión escaló cuando Manu y Lolo Poggio cuestionaron el uso de productos restringidos. Sarmiento reaccionó con gritos e ironía en medio de un estricto racionamiento semanal.
  • El conflicto ocurre antes de la eliminación del lunes, donde Sarmiento y Danelik integran la placa. Su fuerte reacción podría influir en su salida según las encuestas actuales.
Resumen generado con IA

Durante la jornada del domingo, la convivencia se vio alterada por la escasez de productos básicos. El faltante de queso generó sospechas y rápidamente las miradas se dirigieron hacia Danelik. Esto provocó que Brian Sarmiento saliera a defenderla y protagonizara una discusión subida de tono con Manuel, Titi y Lolo Poggio.

“Cuando ellos agarran queso los re cag... a pedos porque está contado para la comida de mañana”, explicó el exnovio de Zoe Bogach, justificando el enojo general por el uso del alimento.

Ante los cuestionamientos, Sarmiento respondió con ironía: “Está bien, Manu, si querés que vaya a cocinar, cocino. Qué drama hay”, dejando en evidencia el malestar por las críticas sobre su actitud en la cocina.

Intriga en Gran Hermano: otra tucumana que estaría a punto de entrar a la casa

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Gritos, reproches y un clima cada vez más tenso

El conflicto no tardó en escalar. Lolo Poggio intervino para remarcar que el problema no era generalizado: “Había papa, lo que está limitado es el queso y la leche”, señaló, marcando la diferencia entre alimentos disponibles y restringidos.

Sin embargo, lejos de calmarse, la situación empeoró. En medio de la discusión, Sarmiento estalló nuevamente contra sus compañeras: “No te hagas la cocorita. Te hacés la cocorita. Si querés que cocine, cocino. ¿Cuál es el problema?. Si vos estás ahí y yo estoy sentado acá viendo cómo comen papa, yo vengo y cierro el c...”, lanzó visiblemente enojado, poco antes de que la transmisión en vivo fuera interrumpida.

Sospechas, estrategia y una placa caliente

En paralelo, varios seguidores del reality señalaron en redes sociales que Danelik habría guardado porciones de queso en la habitación, lo que alimentó aún más la polémica. Dentro de la casa, los participantes ya habían acordado racionar ciertos productos hasta la próxima compra semanal, debido a las restricciones presupuestarias.

"Se tiene que terminar": el tajante ultimátum de Brian Sarmiento a Danelik que sacude la casa de Gran Hermano

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El conflicto llega en un momento clave del juego. Brian Sarmiento y Danelik integran una de las placas negativas más fuertes de la temporada junto a Solange Abraham, Yipio y Zunino.

Este lunes se definirá quién abandona la casa y, según las encuestas en redes sociales, el exfutbolista aparece como uno de los principales candidatos a quedar eliminado, en medio de un clima de máxima tensión que no deja de crecer.

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