Qué le pasa a tu cuerpo si caminás 10.000 pasos diarios durante 30 días

"Durante el primer mes de dar 10,000 pasos al día de forma constante, la mayoría de las personas experimentan mejoras en la resistencia cardiovascular, los niveles de energía, el estado de ánimo, la digestión y la calidad del sueño. Es una de las maneras más accesibles de aumentar la termogénesis por actividad física sin ejercicio (NEAT), que desempeña un papel fundamental en la quema diaria de calorías".