Qué le pasa a tu cuerpo si caminás 10.000 pasos diarios durante 30 días

Resumen para apurados
- Especialistas confirman que caminar 10.000 pasos diarios durante 30 días mejora la salud cardiovascular y anímica al quemar hasta 500 calorías por jornada de forma accesible.
- El hábito, nacido de una campaña en Japón en los años 60, permite perder hasta 2,5 kilos al mes al aumentar la quema calórica diaria sin requerir dietas estrictas ni gimnasio.
- Esta práctica combate el sedentarismo y previene enfermedades crónicas. Se perfila como una solución clave para mejorar la calidad de vida y reducir la inflamación corporal.
10.000 pasos equivalen a una caminata de unos siete u ocho kilómetros, lo que podría suponer a su vez un recorrido intenso por el supermercado o unas 17 o 18 vueltas a una plaza con música y la naturaleza de fondo. Pero ¿qué hay detrás de esta cantidad recorrida? ¿cuáles son los efectos de caminar esta distancia al día por un mes?
Hacer 10.000 pasos al día es un consejo bastante extendido entre los especialistas de salud. Según explicó al medio Parade Magazine el entrenador físico Zack Dzingle, "la recomendación surgió de una campaña de marketing japonesa de la década de 1960, en preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. Y así se convirtió en una estrategia sencilla pero que podía suponer muchos beneficios.
Los efectos de los primeros días de caminata en la salud
Para quienes buscan comprometerse con este reto de 10.000 pasos al día, probablemente se preguntarán qué efectos tendría en el cuerpo completarlo por un tiempo sostenido. Según Parade Magazine, las repercusiones variarán según el punto en el que te encuentres en tu proceso de acondicionamiento físico al comenzar. Al menos que tengas una dolorosa lesión, los efectos pueden ser maravillosos y sorprendentes.
"Los beneficios de caminar 10,000 pasos diarios durante un mes son infinitos", cuenta Josh York, CPT, ISSA, fundador y director ejecutivo de GYMGUYZ . "Una rutina de caminata constante puede mejorar la salud cardiovascular , la posible pérdida de peso , mejorar el estado de ánimo y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Otros beneficios de este método incluyen un aumento de energía, mejor sueño y músculos y huesos más fuertes".
"Durante el primer mes de dar 10,000 pasos al día de forma constante, la mayoría de las personas experimentan mejoras en la resistencia cardiovascular, los niveles de energía, el estado de ánimo, la digestión y la calidad del sueño. Es una de las maneras más accesibles de aumentar la termogénesis por actividad física sin ejercicio (NEAT), que desempeña un papel fundamental en la quema diaria de calorías".
Los beneficios en tu peso corporal, incluso sin una dieta
Michelle Porter, CPT, NASM , entrenadora de fitness y fundadora de Michelle Porter Fit ,señala que esta actividad puede tener beneficios incluso si no haces modificaciones en tu alimentación. "Aunque tu dieta no cambie mucho, caminar 10.000 pasos diarios puede generar un déficit calórico notable con el tiempo: entre 300 y 500 calorías diarias, dependiendo de tu ritmo y tamaño corporal. Eso es suficiente para acelerar la pérdida de peso, reducir los picos de azúcar en sangre y disminuir la inflamación", indicó.
Josh Schlottman, entrenador físico certificado (CPT), señala la insospechada cantidad de calorías que pueden consumirse en una sesión y en un total de un mes. "Una persona promedio puede quemar hasta 500 calorías adicionales con solo caminar 10,000 pasos al día", señala. Así es que, según sus cálculos sobre la reducción del peso corporal, "quemar 500 calorías al día durante 30 días equivale a quemar 15,000 calorías al mes. Medio kilo de grasa equivale a unas 3,500 calorías, por lo que puedes perder casi dos kilos y medio al mes".