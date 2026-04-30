AUH de Anses: con el nuevo aumento de mayo, así quedan los montos y los extras que se cobran

Resumen para apurados
- ANSES aplicará un aumento del 3,4% a la AUH en mayo de 2026 en Argentina, alcanzando los $113.127 por hijo. La medida responde al esquema de actualización mensual por inflación.
- La suba se calcula con el IPC del INDEC. Se mantiene la retención del 20% supeditada a controles de salud y escolaridad, mientras que la Tarjeta Alimentar sigue con montos fijos.
- El incremento intenta mitigar el impacto inflacionario en sectores vulnerables. La relevancia reside en la actualización automática para sostener el valor real de las asignaciones.
La Anses confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en mayo, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 3,4%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
El monto de la AUH en mayo 2026
El incremento del 3,38% impacta directamente en los haberes de mayo y ajusta los montos que perciben quienes reciben la AUH. Según lo informado, el nuevo valor por hijo alcanza los $113.127,92, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $368.034,76. En la misma línea, la Asignación por Embarazo queda en $113.127,92.
ANSES retiene el 20% del total hasta que se presente la Libreta AUH. Ese porcentaje se acumula y luego se libera una vez que se acreditan los controles de salud y la asistencia escolar. Es una condición necesaria para completar el cobro total del beneficio.
Montos de la Tarjeta Alimentar en mayo
La Tarjeta Alimentar continúa como uno de los principales refuerzos para los titulares de AUH, aunque sus montos no se actualizan con la misma frecuencia que las asignaciones. Para mayo de 2026, se mantienen los siguientes valores:
$52.250 para familias con un hijo
$81.936 para familias con dos hijos
$108.062 para quienes tienen tres hijos o más.
Este beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH, en la misma cuenta y en la misma fecha de cobro, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Complemento Leche y otros extras para AUH
Uno de los principales es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con hijos de hasta 3 años o madres embarazadas. Este refuerzo supera los $50.000 mensuales.
También se suma la Ayuda Escolar Anual, que en 2026 ronda los $85.000 por hijo escolarizado y se paga una vez al año. Estos extras se acreditan en distintos momentos, pero forman parte del ingreso total que pueden recibir los titulares de AUH.