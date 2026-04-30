Yerba Buena tiene más de 300 hectáreas en zona norte para crecer

El empresario destacó que el sector ya comenzó a adaptarse a estas nuevas condiciones. La tendencia se orienta hacia proyectos de usos mixtos que integren vivienda, comercio y servicios. "Estamos apuntando a desarrollos que combinen lo comercial con lo residencial, para brindar mayor cercanía y calidad de vida a los vecinos". A diferencia de etapas anteriores, donde predominaban emprendimientos de gran escala, el nuevo escenario favorece propuestas más equilibradas. "Van a predominar los proyectos de escala media. El código tiende a evitar grandes desarrollos y fomentar este tipo de iniciativas, que vinculan locales, oficinas y viviendas".