La suba del precio de los fertilizantes impacta en el sector azucarero

- El precio del azúcar viene rezagado desde hace años y no acompaña el aumento de costos. Un indicador clave es la relación entre bolsas de azúcar y de urea. En los mejores momentos era de uno a uno, pero en los últimos años se deterioró, llegando a necesitar más de dos bolsas de azúcar para comprar una de fertilizante. Esto refleja la pérdida de rentabilidad del productor.