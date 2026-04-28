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La suba del precio de los fertilizantes impacta en el sector azucarero

“Son insumos principales e impactan fuerte en el sector”, advirtió Federico Pérez Zamora.

EN LG PLAY. Pérez Zamora alertó sobre que el alza de insumos, sumada al bajo precio del azúcar, agrava la situación de productores. EN LG PLAY. Pérez Zamora alertó sobre que el alza de insumos, sumada al bajo precio del azúcar, agrava la situación de productores.
Hace 22 Hs

Resumen para apurados

  • Federico Pérez Zamora alertó que la suba de fertilizantes y el bajo valor del azúcar afectan la rentabilidad del sector cañero en Tucumán por el complejo contexto internacional.
  • El alza global del petróleo encareció la urea y los combustibles. La brecha es crítica: hoy se requieren dos bolsas de azúcar para comprar una de urea, dañando el margen productivo.
  • La crisis obliga a compras conjuntas y ajustes de dosis. De no revertirse, peligra el rendimiento de la próxima zafra y la competitividad de una economía regional clave.
Resumen generado con IA

“Los fertilizantes son los insumos principales de la producción de caña de azúcar y han incrementado fuertemente sus precios”, advirtió el director del Centro Integral de Biotecnología Aplicada de Tucumán, Federico Pérez Zamora, en una entrevista con LG Play, al describir la situación que atraviesa la industria azucarera tucumana. El encarecimiento de la urea, impulsado por factores internacionales ligados al petróleo, combinado con precios del azúcar debilitados, genera incertidumbre y compromete la competitividad.

-¿Qué está pasando con los fertilizantes en la producción cañera?

-El sector enfrenta un fuerte aumento en el precio de los fertilizantes, en especial la urea, que es el insumo clave para el cultivo de caña de azúcar. Este incremento está asociado al contexto internacional, donde los conflictos geopolíticos han impactado en los mercados energéticos. Dado que los fertilizantes dependen del petróleo para su producción, cualquier alteración en ese mercado repercute directamente en los costos agrícolas, generando preocupación entre productores e industriales.

-¿Por qué la urea es tan importante?

-La urea es el fertilizante nitrogenado más utilizado en la caña de azúcar. El nitrógeno es esencial para el desarrollo del cultivo y su productividad, por lo que su correcta aplicación resulta determinante. En Tucumán, como en otras regiones productoras, es un insumo imprescindible. Su aumento impacta de manera directa en la rentabilidad.

- ¿Cómo influye el contexto internacional?

- El encarecimiento de los fertilizantes responde a factores globales, especialmente a los conflictos vinculados al petróleo. Esto afecta a todos los países productores de caña, aunque en economías regionales como la tucumana el impacto es más fuerte, debido a márgenes de rentabilidad más ajustados.

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- ¿Sólo los fertilizantes afectan los costos?

- No. También aumentaron los combustibles, lo que encarece tareas como la cosecha y el transporte. Sin embargo, estos costos son más previsibles, ya que el consumo de maquinaria está estandarizado. En cambio, el uso de fertilizantes requiere decisiones más específicas según cada lote, lo que complica la gestión productiva.

-¿Qué pasa con el precio del azúcar?

- El precio del azúcar viene rezagado desde hace años y no acompaña el aumento de costos. Un indicador clave es la relación entre bolsas de azúcar y de urea. En los mejores momentos era de uno a uno, pero en los últimos años se deterioró, llegando a necesitar más de dos bolsas de azúcar para comprar una de fertilizante. Esto refleja la pérdida de rentabilidad del productor.

- ¿Cómo impacta esta situación en los productores?

- Los productores deben ajustar sus decisiones ante el aumento de costos. Esto puede implicar reducir el uso de fertilizantes o buscar estrategias para abaratar gastos. Sin embargo, estas decisiones pueden afectar el rendimiento futuro, generando un riesgo productivo.

-¿Qué herramientas existen para enfrentar el problema?

- Hay estrategias comerciales, como la compra conjunta para obtener mejores precios, y herramientas agronómicas desarrolladas por instituciones como la Estación Experimental.

- ¿En qué consisten las soluciones agronómicas?

- Se basan en aplicar la dosis justa de fertilizante según cada lote. Usar de más genera costos innecesarios y problemas ambientales; usar de menos reduce el rendimiento. Por eso, el manejo preciso es clave.

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- ¿Cómo se entiende la importancia de ajustar dosis?

- Se compara con un plato de comida: puede ser insuficiente o excesivo según la persona. Del mismo modo, cada lote necesita una cantidad específica de fertilizante.

- ¿Qué panorama enfrenta el sector?

- El escenario es incierto. La combinación de costos altos y precios bajos plantea desafíos importantes. Las decisiones actuales, especialmente en fertilización, serán clave para la próxima campaña y para sostener la actividad azucarera.

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