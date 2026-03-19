Por la guerra, el precio del gas importado se dispara y complica el invierno en Argentina

El precio del gas natural licuado (GNL) que Argentina deberá importar para el invierno aumentó casi un 100% en las últimas semanas, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Los ataques de Irán sobre instalaciones clave en Qatar afectaron el suministro global y dispararon el índice europeo TTF, referencia para las compras argentinas.