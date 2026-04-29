Secciones
Seguridad

"El cuerpo de Mercedes gritaba": la fiscalía pidió perpetua para José Figueroa

En un alegato que se extendió por casi tres horas, la fiscalía describió el femicidio como el último acto de dominio sobre una mujer que buscaba su libertad y sepultó la estrategia de la defensa con pruebas científicas irrebatibles.

El cuerpo de Mercedes gritaba: la fiscalía pidió perpetua para José Figueroa
Por Santiago Mendieta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La fiscal Sodero Calvet pidió prisión perpetua para José Figueroa en Salta por el femicidio de Mercedes Kvedaras, tras probarse que la mató al negarse a aceptar su separación.
  • Durante tres horas, la fiscalía detalló la asfixia mecánica y años de maltrato sistémico. Además, denunció por falso testimonio a los peritos de la defensa por manipular pruebas.
  • El caso busca sentar un precedente contra el control machista y redignificar a la víctima. La justicia ahora debe decidir la condena e investigar el accionar de los peritos.
Resumen generado con IA

Durante casi tres horas, el silencio en la sala de audiencias fue espeso, interrumpido únicamente por la crudeza de los datos y el impacto de las imágenes proyectadas en las pantallas. No era solo un informe técnico; era la reconstrucción minuciosa de un final anunciado. Con una postura de "absoluta certeza" y ante la mirada desgarrada de los familiares de la víctima, la fiscal Luján Sodero Calvet pronunció un alegato implacable contra José Eduardo Figueroa por el crimen de Mercedes Kvedaras.

Apoyada en pruebas científicas y un análisis profundo del control machista, la fiscalía desnudó la mecánica de un crimen que ocurrió justo cuando la víctima intentaba recuperar su autonomía. La frase que quedó flotando en el aire resumió la tesis de una acusación que hoy solo admite la prisión perpetua: "Él decidió poner fin a su vida cuando ella decidió ser libre".Un crimen de poder en "el apogeo de la vida"

José Figueroa en el momento de la lectura de alegatos. Foto Santiago Mendieta José Figueroa en el momento de la lectura de alegatos. Foto Santiago Mendieta

Sodero Calvet comenzó describiendo a la víctima como una mujer joven de 37 años que, tras años de esfuerzo, había logrado una estructura sólida y estaba lista para dar un giro a su vida. Según la fiscalía, el móvil del asesinato fue la irrevocable decisión de Mercedes de separarse, algo que Figueroa no pudo aceptar.

"Ella tenía claro que no quería seguir viviendo de esa manera... tomó la decisión de cortar, le puso un fin a su matrimonio. Él se dio cuenta de esto y no lo aceptó. Como no lo aceptó, la mató".

La fiscal enfatizó que la muerte de Mercedes ocurrió cuando ella empezaba a emanciparse: "La decisión no iba a ser de ella, de irse, de ser libre... La decisión la tomaba él y por eso la mató".

La autopsia: "Un cuerpo que gritaba"

Uno de los puntos más detallados del alegato fue la evidencia científica. La fiscalía desacreditó cualquier hipótesis de accidente o muerte súbita, basándose en los hallazgos de la autopsia, la cual fue consensuada inicialmente por todos los peritos.

"El cuerpo de Mercedes gritaba... es tan objetivo lo que ocurrió con este cuerpo que por sí mismo ha estado dando la prueba. Este cuerpo lo dice todo".

La causa de muerte fue establecida como asfixia mecánica mixta, combinando estrangulamiento manual y sofocación. Sodero Calvet describió un escenario de lucha brutal:

  • Múltiples lesiones vitales: El cuerpo presentaba equimosis y escoriaciones en rostro, cuello, brazos y piernas, todas producidas mientras Mercedes aún vivía.
  • Triple mecanismo lesivo: Hubo compresión en el pecho, cuello, boca y nariz.
  • Fuerza sostenida: "La estrangulación implica fuerza sostenida, persistente... Esto no es en un segundo. Hubo una acción dirigida y controlada por quien la estaba ejecutando".

"Nadie que no está en un estado de plena conciencia, pensante y reflexivo, hace esto... Él estableció una secuencia cronológica perfecta del antes, del durante y del después".

Además, se resaltaron los mensajes enviados por Figueroa a su círculo íntimo tras el hecho, donde incluso buscó culpar a la víctima: "Cuando le habla a la mamá de Mercedes le dice: 'Mercedes elegía a otros hombres'... Esa es una prueba categórica de cuál era su estado".

Un contexto de violencia sistémica

El alegato profundizó en la relación desigual de poder. Mercedes fue víctima de violencia verbal, psicológica y económica durante años. La fiscalía citó testimonios que describían a Figueroa como un hombre que la "ninguneaba", "desautorizaba" y "minimizaba".

Incluso se mencionó la manipulación ejercida sobre los hijos, especialmente sobre el mayor, Bautista, quien replicaba conductas de maltrato hacia su madre aprendidas de su padre. "Bautista es la prueba viva de la violencia sufrida... él lo tenía naturalizado, lo veía y lo replicaba".

La solicitud final: Justicia y Verdad

La fiscal Sodero Calvet solicitó formalmente que se investigue penalmente a los peritos de la defensa, Daniel Dip y Enrique Pruegger, por considerar que sus actuaciones fueron delictivas y carentes de todo rigor científico. En el caso del médico Daniel Dip, la fiscalía denunció su retractación pública e injustificada de las conclusiones de la autopsia que él mismo había firmado de común acuerdo originalmente, calificando su testimonio como un acto de gravedad inusitada que buscaba "acomodar la ciencia" a la versión del imputado. Respecto a Enrique Pruegger, se lo acusó de ejercicio ilegal de la profesión al intervenir sin estar matriculado en Salta pese a saber que era un requisito legal, y de introducir una hipótesis accidental basada en evidencia que "inventó o modificó", como una supuesta hendidura en la bañera que no existía. Por estas razones, la fiscalía pidió remitir las actuaciones a la justicia para que ambos sean investigados por el posible delito de falso testimonio, y en el caso de Pruegger, también por la violación de los artículos que regulan el ejercicio profesional.

"La sentencia debe transmitir la verdad... es la única manera que van a tener de hacer un cierre sanador y que redignifica a la víctima, reconociéndola como una víctima de violencia de género".

Para la fiscalía, José Eduardo Figueroa, siendo abogado, tenía un "especial deber de respeto a la ley", pero eligió ejercer el control absoluto sobre la vida de su esposa hasta el último momento.


Temas SaltafiscalíaCrimen en el country de Salta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crimen en el country: gritos, gestos y un llamado de atención en el último tramo del juicio

Crimen en el country: gritos, gestos y un llamado de atención en el último tramo del juicio

Salta: interceptan caravana con más de 400 kilos de hojas de coca, cigarrillos y equipos satelitales

Salta: interceptan caravana con más de 400 kilos de hojas de coca, cigarrillos y equipos satelitales

Imputan a una banda por traficar droga en camiones con limones

Imputan a una banda por traficar droga en camiones con limones

Revocarían un fallo por incumplimiento del pago de resarcimiento

Revocarían un fallo por incumplimiento del pago de resarcimiento

Lo más popular
Indignación por los dicho de Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?
1

Indignación por los dicho de Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Raquel Graneros se fue escoltada de una protesta y el oficialismo asegura que fue un escrache político
2

Raquel Graneros se fue escoltada de una protesta y el oficialismo asegura que fue un "escrache" político

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán
3

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita
4

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura
5

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Ranking notas premium
Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político
1

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
2

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre
3

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre

Más Noticias
Se derrumbó parte del techo de un edificio en San Miguel de Tucumán y dos personas quedaron atrapadas

Se derrumbó parte del techo de un edificio en San Miguel de Tucumán y dos personas quedaron atrapadas

Apareció en Las Termas Franco Mora, el tucumano que era intensamente buscado

Apareció en Las Termas Franco Mora, el tucumano que era intensamente buscado

Crimen en el country: las claves del juicio que serán determinantes para la sentencia de Figueroa

Crimen en el country: las claves del juicio que serán determinantes para la sentencia de Figueroa

Raquel Graneros se fue escoltada de una protesta y el oficialismo asegura que fue un escrache político

Raquel Graneros se fue escoltada de una protesta y el oficialismo asegura que fue un "escrache" político

Indignación por los dicho de Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Indignación por los dicho de Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Un supuesto repartidor de Pedidos Ya fue detenido con más de un kilo de cocaína en Tucumán

Un supuesto repartidor de "Pedidos Ya" fue detenido con más de un kilo de cocaína en Tucumán

Crimen en EEUU: el esposo de Lucila Nieva fue investigado por violencia de género

Crimen en EEUU: el esposo de Lucila Nieva fue investigado por violencia de género

Comentarios