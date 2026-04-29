Manuel Adorni rechazó ante Diputados las acusaciones en su contra: "No cometí ningún delito"

En otro tramo de su exposición, el funcionario puso el foco en la marcha del plan económico y destacó la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de la administración libertaria. “Pasamos del 211,4% de inflación al 31,5%”, sostuvo. Según remarcó, ese proceso tuvo impacto directo sobre los indicadores sociales: “La baja de la inflación tuvo su correlación con la baja de la pobreza: dio 28,2%, está en su nivel más bajo en siete años”.