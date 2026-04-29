Manuel Adorni rechazó ante Diputados las acusaciones en su contra: "No cometí ningún delito"

Resumen para apurados
- Manuel Adorni defendió hoy su gestión ante la Cámara de Diputados, donde negó delitos por enriquecimiento ilícito y reivindicó los logros económicos del gobierno de Javier Milei.
- El jefe de Gabinete justificó viajes oficiales y destacó la baja inflacionaria al 31,5%. Además, comparó su transparencia con la gestión de gobiernos anteriores ante la Justicia.
- La exposición busca blindar la figura de Adorni y ratificar el rumbo libertario. Se espera que las pruebas presentadas definan su situación judicial en los próximos meses.
Manuel Adorni aprovechó su exposición ante la Cámara de Diputados para rechazar las acusaciones judiciales en su contra, defender decisiones cuestionadas de la gestión y reivindicar los principales resultados económicos y de gestión del gobierno de Javier Milei.
Durante su informe de gestión, el jefe de Gabinete nacional hizo referencia a los cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito con una defensa enfática y los viajes privados. “Nunca un gobierno anterior colaboró de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Por el contrario, los funcionarios anteriores cuentan con condenas firmes y forman un espacio que quiere simular igualdad de condiciones. Han sacado conclusiones equivocadas. No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, aseguró.
Adorni también salió al cruce de las críticas por el viaje de su esposa a Estados Unidos junto a la comitiva presidencial. “No existió delito en la invitación de mi esposa, cuya comitiva oficial fue aprobada por decreto”, afirmó. Y agregó: “La decisión sobre la invitación es una cuestión discrecional de Presidencia”.
En otro tramo de su exposición, el funcionario puso el foco en la marcha del plan económico y destacó la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de la administración libertaria. “Pasamos del 211,4% de inflación al 31,5%”, sostuvo. Según remarcó, ese proceso tuvo impacto directo sobre los indicadores sociales: “La baja de la inflación tuvo su correlación con la baja de la pobreza: dio 28,2%, está en su nivel más bajo en siete años”.
En ese contexto, cuestionó a quienes ponen en duda las cifras oficiales. “Para aquellos que ahora cuestionan los datos de pobreza, me gustaría recordarles que hasta no hace mucho tiempo hubo un gobierno que intervino el Indec y dejó de publicar los datos porque decían que medir la pobreza era estigmatizante”, expresó.
Adorni también dedicó un tramo de su discurso a destacar el liderazgo de Javier Milei, en una intervención que fue celebrada por diputados oficialistas. “Este crecimiento es sostenible en el tiempo. Por primera vez en décadas tenemos un presidente que cumple con su palabra: prometió un ajuste y lo hizo, prometió bajar la inflación y lo hizo, prometió poner orden en las calles y lo hizo”, afirmó, consignó el sitio TN.
En materia sanitaria, el jefe de Gabinete defendió las políticas implementadas por la administración nacional y puso como ejemplo las inversiones realizadas en el Hospital Garrahan. “El Garrahan empezó un plan de inversiones más grande en su historia”, señaló, al tiempo que repasó actualizaciones en distintos centros de salud y acuerdos de cooperación internacional.
En otro tramo de la presentación, que se extendió por más de una hora y media, Adorni reivindicó la evolución de la actividad económica y aseguró que “Argentina es el país que más crece en América”. En esa línea, afirmó que “el país acumula 10,1% de crecimiento económico desde el comienzo de la gestión”, como síntesis de los resultados que, según sostuvo, comienza a mostrar el rumbo económico.