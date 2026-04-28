El ejercicio número uno para tener brazos fuertes y tonificados, según los expertos

Lograr unos brazos firmes y definidos puede ser un objetivo común en el gimnasio pero muchas veces los resultados se estancan. Los expertos advierten que la mayoría suele enfocarse en los bíceps (la parte delantera) y descuidar un área clave que marca la diferencia: los tríceps. La falta de estímulo en la parte posterior del brazo es, generalmente, la causa de la flacidez.