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El ejercicio número uno para tener brazos fuertes y tonificados, según los expertos

Un sencillo ejercicio puede ayudarte a trabajar una parte de los brazos que muchas veces es ignorada y que mejora el aspecto de "flacidez".

El mejor ejercicio para lograr brazos fuertes según una experta. El mejor ejercicio para lograr brazos fuertes según una experta. (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La entrenadora Stephanie Mansour recomendó en Today.com las "patadas de tríceps" como el ejercicio clave para fortalecer brazos y combatir la flacidez mediante el aislamiento muscular.
  • El estancamiento físico ocurre por priorizar los bíceps. La técnica requiere inclinar el torso, fijar los codos y extender el antebrazo con pesas livianas para activar la zona posterior.
  • Este enfoque funcional busca mejorar la salud y tareas cotidianas. Se prevé que la integración de ejercicios de aislamiento optimice resultados estéticos y la fuerza muscular a futuro.
Resumen generado con IA

Lograr unos brazos firmes y definidos puede ser un objetivo común en el gimnasio pero muchas veces los resultados se estancan. Los expertos advierten que la mayoría suele enfocarse en los bíceps (la parte delantera) y descuidar un área clave que marca la diferencia: los tríceps. La falta de estímulo en la parte posterior del brazo es, generalmente, la causa de la flacidez. 

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Un artículo publicado en el medio especializado Today.com, destaca que la fuerza en los brazos no es solo una cuestión estética; es fundamental para tareas cotidianas, como cargar las bolsas del supermercado. Por eso, Stephanie Mansour, entrenadora certificada y colaboradora de fitness en dicho medio, propone un ejercicio específico para atacar el problema de raíz.

El poder de las "patadas" de tríceps

Para Mansour, el movimiento estrella son las "patadas" de tríceps (tricep kickbacks). Esta elección no es casual, ya que permite aislar el músculo de manera efectiva. "Este ejercicio tensa y tonifica la parte posterior de los brazos, que es donde solemos ver ese aspecto flácido", explica Mansour.

Una de las grandes ventajas de este ejercicio es su eficiencia. Al inclinar el torso hacia adelante, no solo trabajamos los brazos, sino que también involucramos el núcleo (core) para mantener el equilibrio. A diferencia de otros movimientos donde el bíceps puede "robarse" el esfuerzo, aquí el tríceps no tiene escapatoria y debe hacer todo el trabajo.

"Muchos de nosotros nos enfocamos en el curl de bíceps y en trabajar la parte delantera de la parte superior del brazo, pero podemos descuidar la parte trasera", advierte la experta. Para evitar que los músculos delanteros tomen el control, la técnica debe ser precisa. Lo ideal es comenzar con pesas livianas hasta dominar la postura.

Cómo realizar el movimiento correctamente

Para empezar, colocate con los pies separados al ancho de las caderas y las rodillas ligeramente flexionadas. Sujetá una mancuerna en cada mano y flexioná la cadera para que el torso quede en diagonal, mirando hacia el suelo. Luego, llevá los codos hacia arriba, pegados a los costados, formando un ángulo de 90 grados.

Una vez en posición, el secreto está en mantener los codos inmóviles. Solo deben moverse los antebrazos hacia atrás, como si intentaras empujar las pesas hacia la pared trasera. "Este ejercicio requiere que realmente te concentres en activar la parte posterior del brazo", detalla Mansour. Es vital apretar el músculo en el punto máximo de extensión.

Para obtener resultados, se recomienda realizar 10 repeticiones controladas. Si con el tiempo el ejercicio resulta sencillo, podés aumentar el peso o el número de repeticiones de forma gradual. Mantener la constancia y la técnica adecuada es el camino más directo para transformar la salud y la apariencia de tus brazos.

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