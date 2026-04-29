Sanción histórica para Esteban Andrada: 13 partidos de suspensión por su agresión en España

La gresca colectiva también dejó consecuencias para otros protagonistas: el arquero local Dani Jiménez recibió cuatro fechas de suspensión por su participación en la tangana, mientras que el defensor del Zaragoza, Dani Tasende, fue sancionado con dos partidos. Por su parte, Andrada ha manifestado su arrepentimiento de forma pública y privada, enviando incluso mensajes de texto a Pulido para intentar una reconciliación tras la repercusión internacional del hecho. El entrenador David Navarro reconoció que el futbolista está "dolido" por su error, pero la magnitud del castigo pone en duda su continuidad en el club, ya que la sanción lo marginará hasta bien avanzada la próxima temporada.