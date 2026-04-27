A un paso de la sanción histórica: Esteban Andrada y el fantasma del "Mono" Burgos tras su puñetazo en España

La prensa española ya ha comenzado a trazar paralelismos con otros casos históricos de violencia en el campo. El antecedente más inmediato para un arquero argentino es el de Germán "Mono" Burgos, quien en 1999 recibió una suspensión de 11 partidos por un hecho de características similares. Otros nombres que aparecen en la lista de sanciones récord son los de Hristo Stoichkov y José María Ceballos, ambos con 12 jornadas de inhabilitación. Teniendo en cuenta que apenas restan cinco fechas para que finalice el torneo, una sanción promedio dejaría a Andrada fuera de lo que queda de la temporada y con el riesgo de arrastrar el castigo a su próximo destino.