A un paso de la sanción histórica: Esteban Andrada y el fantasma del "Mono" Burgos tras su puñetazo en España
El arquero argentino enfrenta un castigo que podría llegar a los 15 partidos de suspensión luego de su violento ataque al capitán del Huesca. El Real Zaragoza condenó el hecho y el futuro del ex Boca en Europa pende de un hilo, con una posible intervención de la FIFA de por medio.
Resumen para apurados
- Esteban Andrada, arquero del Zaragoza, enfrenta hasta 15 fechas de sanción tras golpear a Jorge Pulido en el derbi ante Huesca por la Segunda División de España por conducta violenta.
- Tras ser expulsado, Andrada agredió a Pulido desatando una gresca. El caso evoca la histórica sanción de 11 partidos impuesta al 'Mono' Burgos en 1999 por un incidente similar.
- Zaragoza no compraría su pase y el club repudió el hecho. Por normativa FIFA, la sanción se trasladaría a la liga de México, comprometiendo seriamente su futuro profesional cercano.
La derrota del Real Zaragoza ante el Huesca en el derbi aragonés ha pasado a un segundo plano para convertirse en uno de los escándalos disciplinarios más graves de la temporada en la Segunda División española. Lo que debía ser una disputa deportiva por la permanencia terminó en una gresca generalizada que tuvo como detonante la irracional reacción de Esteban Andrada. El guardameta mendocino, tras ser expulsado por doble amonestación, le propinó un violento puñetazo en el rostro a Jorge Pulido, capitán del conjunto local, dejando una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que hoy lo coloca frente a las penas más severas del reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Una tarde de furia y descontrol
El incidente se desencadenó en los minutos finales de un partido cargado de pulsaciones. El árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla a Andrada por un empujón previo contra Pulido en medio de una discusión. Sin embargo, lo que debió ser una salida convencional hacia los vestuarios se transformó en una agresión brutal: antes de retirarse, el exarquero de Boca Juniors corrió hacia el defensor y le asestó un golpe seco en el pómulo izquierdo. El impacto fue de tal magnitud que provocó un hematoma inmediato en el futbolista español y desató una batalla campal entre ambos planteles.
El acta arbitral fue lapidaria al describir la "fuerza excesiva" utilizada por el guardameta argentino. La magnitud de la trifulca no terminó allí, ya que el tumulto posterior derivó en las expulsiones de Dani Jiménez, portero del Huesca, y del zaragocista Dani Tasende. Según informaron medios locales, la tensión continuó en la zona de vestuarios, donde los auxiliares debieron redoblar esfuerzos para evitar que los jugadores volvieran a enfrentarse fuera del ojo de las cámaras.
El reglamento y los antecedentes que complican al argentino
El Comité de Disciplina de la RFEF tiene ahora la tarea de encuadrar la agresión de Andrada bajo la normativa vigente, la cual es sumamente estricta para este tipo de conductas. El artículo 103 del reglamento contempla suspensiones que oscilan entre los cuatro y doce partidos para este tipo de agresiones, pero el escenario se agrava a un rango de seis a quince jornadas cuando existe una lesión que provoque una baja o secuela física visible, como el hematoma constatado en Pulido.
La prensa española ya ha comenzado a trazar paralelismos con otros casos históricos de violencia en el campo. El antecedente más inmediato para un arquero argentino es el de Germán "Mono" Burgos, quien en 1999 recibió una suspensión de 11 partidos por un hecho de características similares. Otros nombres que aparecen en la lista de sanciones récord son los de Hristo Stoichkov y José María Ceballos, ambos con 12 jornadas de inhabilitación. Teniendo en cuenta que apenas restan cinco fechas para que finalice el torneo, una sanción promedio dejaría a Andrada fuera de lo que queda de la temporada y con el riesgo de arrastrar el castigo a su próximo destino.
Arrepentimiento tardío y un futuro institucional incierto
Frente al aluvión de críticas, Andrada utilizó los canales oficiales del Zaragoza para difundir un video en el que manifestó su profundo arrepentimiento. El futbolista reconoció que se "salió de contexto" y que su reacción fue inaceptable para un profesional de su trayectoria. A pesar del pedido de disculpas públicas a Pulido y a la afición, el club aragonés fue tajante en su repudio: mediante un comunicado oficial, la institución condenó la conducta de su jugador, calificándola de "inadmisible", y anunció la apertura de un expediente disciplinario interno que podría incluir multas económicas y la rescisión anticipada de su vínculo.
El futuro de Andrada en España parece estar sentenciado. Su préstamo finaliza en el mes de junio y, ante este panorama, la dirigencia del Zaragoza ya habría decidido no ejecutar la opción de compra que pertenece al Monterrey de México. Esto implica que el arquero deberá regresar al conjunto de los "Rayados", pero con un agravante reglamentario: según la normativa de la FIFA, cualquier sanción de carácter grave que no se cumpla íntegramente en el país de origen se traslada automáticamente a la federación del nuevo destino. Así, el puñetazo en El Alcoraz podría perseguir a Andrada hasta la liga mexicana, marcando un final oscuro para su etapa en el fútbol europeo.