Dura sanción de la UEFA para Gianluca Prestianni: partidos de suspensión y ¿riesgo de perderse el Mundial?

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA emitió este viernes una resolución que impacta de lleno en la carrera de Gianluca Prestianni. El joven futbolista de 20 años fue sancionado con un total de seis partidos oficiales por los incidentes ocurridos el pasado 25 de febrero durante el choque entre el Benfica y el Real Madrid. La gravedad de la situación radica en que el organismo europeo solicitó formalmente a la FIFA que la inhabilitación tenga alcance mundial, lo que pone en jaque su presencia con la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026.