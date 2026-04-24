Dura sanción de la UEFA para Gianluca Prestianni: partidos de suspensión y ¿riesgo de perderse el Mundial?
El ente rector del fútbol europeo castigó al volante del Benfica por "conducta discriminatoria" tras su cruce con Vinícius Júnior en la Champions League. Aunque el argentino negó las acusaciones de racismo, admitió un insulto homofóbico que derivó en un castigo que la UEFA busca extender a nivel global a través de la FIFA.
Resumen para apurados
- La UEFA sancionó este viernes a Gianluca Prestianni con seis partidos por conducta discriminatoria contra Vinícius Júnior en un duelo entre Benfica y Real Madrid por Champions League.
- El fallo aplica el Artículo 14 tras un cruce el 25 de febrero. El argentino admitió un insulto homofóbico pero negó racismo, contando con el respaldo total de la dirigencia del Benfica.
- UEFA solicitó a FIFA extender la sanción a nivel mundial. De aceptarse, el volante podría perderse el inicio del Mundial 2026, poniendo en riesgo su convocatoria por Lionel Scaloni.
El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA emitió este viernes una resolución que impacta de lleno en la carrera de Gianluca Prestianni. El joven futbolista de 20 años fue sancionado con un total de seis partidos oficiales por los incidentes ocurridos el pasado 25 de febrero durante el choque entre el Benfica y el Real Madrid. La gravedad de la situación radica en que el organismo europeo solicitó formalmente a la FIFA que la inhabilitación tenga alcance mundial, lo que pone en jaque su presencia con la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026.
El detalle del castigo y el "período de prueba"
De los seis encuentros impuestos, tres se harán efectivos de manera inmediata (contabilizando el partido de suspensión provisional que el jugador ya cumplió en la vuelta contra el conjunto "merengue"). Los otros tres partidos quedarán sujetos a un período probatorio de dos años: solo se ejecutarán si el ex Vélez reincide en conductas similares.
El comunicado de la UEFA especifica que la sanción se fundamenta en el Artículo 14 de su Reglamento Disciplinario, calificando los dichos del jugador como "conducta discriminatoria homofóbica". Este dictamen surge tras una investigación interna iniciada por denuncias del brasileño Vinícius Júnior, quien acusó al argentino de proferir insultos racistas durante el juego.
El descargo de Prestianni: "Me dolió que me traten de algo que jamás hice"
En una entrevista reciente, el volante rompió el silencio para defender su integridad, respaldado firmemente por la dirigencia del Benfica. Prestianni aclaró que, si bien existió un insulto en el fragor del partido, este no tuvo una connotación racial. Según trascendió, en su testimonio ante los instructores de ética, el jugador admitió haber llamado "maricón" al delantero del Real Madrid en lugar de "mono".
"Estoy muy tranquilo de que todos los que me conocen saben la clase de persona que soy. Es frustrante, pero te la tenés que guardar. Me dolió por mi papá, que la pasó mal escuchando que me dijeran de todo", confesó el futbolista.
Por su parte, Rui Costa, presidente de la institución lusa, fue tajante en su apoyo: "Creemos en la palabra de nuestro jugador. Prestianni es todo menos racista. El Benfica lo apoyará porque está siendo condenado por algo que no es".
La sombra del Mundial y el pedido a la FIFA
La mayor preocupación para el entorno del jugador y para el cuerpo técnico de la Selección Argentina es el pedido de extensión de la sanción. Si la FIFA acepta la solicitud de la UEFA para que el castigo sea de cumplimiento global, Prestianni no podrá participar de los dos primeros partidos de la fase de grupos del Mundial, lo que podría provocar que Lionel Scaloni desista de convocarlo.
La resolución final de la FIFA será clave para determinar si una de las promesas del fútbol argentino podrá estar presente en la cita máxima de Estados Unidos, México y Canadá, o si el exabrupto en el Santiago Bernabéu le costará el sueño mundialista.