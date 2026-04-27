Secciones
SociedadActualidad

Cómo es la nueva IA argentina diseñada para que la tercera edad la use con total privacidad y sin internet

Esto le da una nueva vida útil a dispositivos que podrían quedar obsoletos. Además, facilita la experiencia de los usuarios de manera inclusiva.

Cómo es la nueva IA argentina diseñada para que la tercera edad la use con total privacidad y sin internet Dreamsteam
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El desarrollador argentino Leonardo Russo lanzó llama3pure, una IA diseñada para mayores de 50 años que funciona sin internet para garantizar privacidad y accesibilidad digital.
  • El sistema opera de forma local en equipos antiguos, permitiendo redactar textos y organizar tareas sin enviar datos a servidores externos, bajo la filosofía de software libre.
  • Esta herramienta impulsa la inclusión digital de adultos mayores y prolonga la vida del hardware, planteando un modelo de soberanía de datos frente a las grandes tecnológicas.
Resumen generado con IA

Leonardo Javier Russo, desarrollador de origen argentino, creó la herramienta de inteligencia artificial llama3pure con el objetivo de eliminar los obstáculos tecnológicos y de privacidad que suelen enfrentar las personas mayores de cincuenta años. Este sistema permite utilizar la tecnología en equipos de computación con capacidades técnicas reducidas y prescinde totalmente de una conexión a internet, lo cual garantiza un entorno de consulta completamente privado y accesible para quienes poseen menos experiencia en el ámbito digital.

¿Por qué la inteligencia artificial cuesta 20 dólares?

¿Por qué la inteligencia artificial cuesta 20 dólares?

A diferencia de la mayoría de asistentes virtuales actuales, llama3pure permite ejecutar un modelo de IA de forma completamente local. “Si la computadora es capaz de abrir un navegador de internet actual y navegar por sitios de noticias, puede ejecutar esta IA, dándole así una segunda vida a equipos que podrían considerarse obsoletos.”, explicó el creador

  • Redacción de mensajes: Esta herramienta facilita la creación de textos breves y formales para plataformas como WhatsApp o correo electrónico. Resulta muy útil para situaciones como solicitar reparaciones a un administrador de consorcio con un tono educado y firme a la vez.
  • Corrección y estilo: El sistema permite pulir borradores rápidos, mejorando la ortografía y ajustando el tono para que el contenido luzca mucho más profesional y prolijo.
  • Generador de ideas y listas: La aplicación destaca en la organización de información inmediata. Los usuarios obtienen desde sugerencias de menús saludables con ingredientes específicos hasta inventarios detallados para el equipaje de un viaje.
  • Explicación y aprendizaje: El programa aclara conceptos de la actualidad y permite practicar diálogos en diversas lenguas, funcionando como un apoyo constante para el conocimiento general.

A lo largo de su trayectoria profesional, Russo sumó experiencia tanto en el sector público como en el privado, desempeñándose recientemente como contratista para diversas firmas en Canadá y Estados Unidos. En la actualidad, presta sus servicios a la cadena CNN, donde colabora en la creación de software ajustado a normativas internacionales. Fiel a sus convicciones sobre el conocimiento compartido, estructura sus proyectos bajo los lineamientos del software libre, garantizando que cada uno de sus avances permanezca disponible sin cargo para el público.

  • Seguridad y privacidad absoluta: Al funcionar de manera estrictamente local, todo el contenido redactado permanece dentro de la computadora personal. Esto asegura que las dudas privadas o ideas de negocios no terminen en servidores externos ni se utilicen con fines publicitarios.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero
2

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Me alcanza solo hasta el día 20: lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario
3

"Me alcanza solo hasta el día 20": lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

Del espectacular recibimiento al que se vayan todos: la noche de bronca que vivió el Monumental
4

Del espectacular recibimiento al "que se vayan todos": la noche de bronca que vivió el Monumental

Falcioni lamentó el empate de Atlético: No tenemos mucho para cambiar
5

Falcioni lamentó el empate de Atlético: "No tenemos mucho para cambiar"

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat
2

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
3

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
4

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos
5

La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos

Más Noticias
¿Cómo estará el tiempo el 1 de Mayo en Tucumán?

¿Cómo estará el tiempo el 1 de Mayo en Tucumán?

Martín Fierro de la Moda: el homenaje de Marta Fort a su papá y el impactante look inspirado en Susana Giménez de Juli Poggio

Martín Fierro de la Moda: el homenaje de Marta Fort a su papá y el impactante look inspirado en Susana Giménez de Juli Poggio

El tiempo en Tucumán: ¿el martes tendremos la mañana más fría de 2026?

El tiempo en Tucumán: ¿el martes tendremos la mañana más fría de 2026?

¿Qué pasa después de la cárcel? Una apuesta tucumana por la reinserción se proyecta en EE.UU.

¿Qué pasa después de la cárcel? Una apuesta tucumana por la reinserción se proyecta en EE.UU.

El tiempo en Tucumán: la semana comenzó fría y lluviosa

El tiempo en Tucumán: la semana comenzó fría y lluviosa

La Estación Experimental desarrolló un ron de alta calidad en Tucumán a partir de alcohol de caña de azúcar

La Estación Experimental desarrolló un ron de alta calidad en Tucumán a partir de alcohol de caña de azúcar

Cuáles son los beneficios de consumir mandarinas y por qué incluirlas en tu dieta

Cuáles son los beneficios de consumir mandarinas y por qué incluirlas en tu dieta

Anses: quiénes cobran este lunes 27 de abril

Anses: quiénes cobran este lunes 27 de abril

Comentarios