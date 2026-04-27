Cómo es la nueva IA argentina diseñada para que la tercera edad la use con total privacidad y sin internet

A lo largo de su trayectoria profesional, Russo sumó experiencia tanto en el sector público como en el privado, desempeñándose recientemente como contratista para diversas firmas en Canadá y Estados Unidos. En la actualidad, presta sus servicios a la cadena CNN, donde colabora en la creación de software ajustado a normativas internacionales. Fiel a sus convicciones sobre el conocimiento compartido, estructura sus proyectos bajo los lineamientos del software libre, garantizando que cada uno de sus avances permanezca disponible sin cargo para el público.