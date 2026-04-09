Starlink lanza un paquete para tener Wi-Fi en los autos de Argentina: ¿cuánto cuesta?

Resumen para apurados
- Starlink lanzó en Argentina el Mini Car Pack, un kit de Wi-Fi para autos de $299.000, con el fin de expandir su conectividad satelital y captar un millón de usuarios este año.
- El equipo adapta la tecnología Starlink Mini al sector automotor para suplir las fallas del 4G en rutas, ante un parque automotor nacional con una antigüedad promedio de 14 años.
- La empresa planea desplegar satélites V3 en 2026 mediante Starship para resolver la saturación de red en el AMBA y Vaca Muerta, mejorando la calidad del servicio a futuro.
Starlink, la compañía de Elon Musk, acelera su expansión en Argentina con el objetivo de alcanzar el millón de usuarios este año. Actualmente, el país representa una cuarta parte de sus operaciones en América Latina, con un crecimiento constante del 2% cada semana gracias a la política de cielos abiertos.
La empresa eligió el mercado local para el debut del Mini X, un equipo residencial que integra la antena con tecnología Wi-Fi 6. Este lanzamiento refuerza la posición estratégica del país dentro de la red global de conectividad satelital de la firma.
Todo sobre el lanzamiento del Pack de Wi Fi para autos de Starlink
El lanzamiento del Mini Car Pack representa una solución técnica diseñada para el sector automotor, integrando el kit portátil Starlink Mini con un adaptador de energía para vehículos. Este paquete posee un valor de $299.000, igualando el precio del Mini X, y ya se encuentra disponible en los puntos de venta minorista habituales de la marca.
La iniciativa busca revertir la baja conectividad del parque automotor nacional, el cual depende casi exclusivamente de la red móvil 4G y posee una antigüedad promedio de 14 años. Con millones de unidades particulares, comerciales y agropecuarias en circulación, la empresa utiliza su tecnología satelital para cubrir este déficit estructural y garantizar acceso a internet en todo el territorio.
Suscripciones incluidas en Starlink
El uso del servicio requiere, además de adquirir el equipo, la suscripción a diversos planes mensuales que varían según la necesidad del cliente. Las opciones residenciales oscilan entre los $38.000 y los $56.100, mientras que las alternativas con movilidad parten desde los $63.000. Debido a la alta concentración de usuarios en zonas como el AMBA, Córdoba y Vaca Muerta, la firma impone un recargo de $790.000 para nuevas altas en esas áreas con el fin de gestionar la saturación de la red.
Para resolver estas limitaciones de capacidad, la organización proyecta la incorporación de satélites de nueva generación denominados V3. El despliegue de esta tecnología queda sujeto al sistema Starship, cuyo primer vuelo con la configuración completa de nave y propulsor posee fecha programada para mayo de 2026. Esta actualización técnica promete optimizar la calidad del servicio y ampliar la disponibilidad de banda ancha en las regiones actualmente congestionadas.