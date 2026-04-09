Starlink lanza un paquete para tener Wi-Fi en los autos de Argentina: ¿cuánto cuesta?

Suscripciones incluidas en Starlink

El uso del servicio requiere, además de adquirir el equipo, la suscripción a diversos planes mensuales que varían según la necesidad del cliente. Las opciones residenciales oscilan entre los $38.000 y los $56.100, mientras que las alternativas con movilidad parten desde los $63.000. Debido a la alta concentración de usuarios en zonas como el AMBA, Córdoba y Vaca Muerta, la firma impone un recargo de $790.000 para nuevas altas en esas áreas con el fin de gestionar la saturación de la red.