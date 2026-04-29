Cómo conseguir las figuritas del Mundial antes de que lleguen a los kioskos

Resumen para apurados
- McDonald's lanzó en Argentina una promoción para obtener figuritas del Mundial 2026 antes del 30 de abril mediante la compra de combos temáticos inspirados en la Selección.
- La oferta incluye sobres con ediciones especiales de borde dorado al adquirir los menús McAlvarez, McAllister o McFernandez, adelantándose a la distribución oficial en kioscos.
- Ante la alta demanda, Panini alertó por estafas en sitios web no oficiales y aclaró que esta acción comercial es, por ahora, el único canal legal de entrega anticipada de cromos.
Aunque las figuritas aún no estén disponibles en los puntos físicos, existen otras estrategias para conseguir la colección del álbum de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 sin tener que esperar al 30 de abril. Promociones únicas se suman a la fiebre mundialista y los fanáticos pueden adelantarse a lanzamientos oficiales con la nueva sorpresa que lugares de comida rápida ofrecen.
McDonald's comunicó una oferta diferencial para quienes no pueden contener las ansias hasta la fecha estipulada. La compañía de gastronomía veloz informó que desde este martes 28 es posible conseguir los cromos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 a partir de una compra de los combos específicos de jugadores del local.
Cómo conseguir las figuritas del Mundial antes que nadie
Con el eslogan “Llenar el álbum del Mundial de Panini nunca fue tan rico”, la franquicia de comidas rápidas anunció que comprando un McCombo de sus nuevas hamburguesas McAlvarez, McAllister y McFernandez, o agrandando cualquier combo mediano, es posible llevarse un paquete de figuritas especial.
Este detalle final se debe a que no son los sobres regulares, ya que además de las piezas anunciadas por Panini, es posible llevarse una edición con un borde dorado y hasta un cupón de descuento.
Cuáles son los combos que vienen con las figuritas
La propuesta de la cadena no solo destaca por el incentivo de las figuritas, sino por una renovación en su menú inspirada en tres pilares de la Selección Argentina. Cada opción busca reflejar la "personalidad" de los jugadores a través de ingredientes seleccionados.
- McAlvarez: Pensada para los que buscan potencia, esta opción rinde homenaje a "la Araña". Se compone de Pan Grand, dos medallones de carne, doble dosis de queso (Cheddar y Cheddar Melt), bacon, pepinos y el toque crocante de la cebolla crispy, todo unido por la clásica salsa Ranch.
- McAllister: Para quienes prefieren un sabor más intenso y ahumado. Esta versión combina carne, bacon, lechuga, tomate y cebolla, pero se diferencia por el uso de Cheddar Blanco y una exclusiva salsa ahumada Mequinese, una combinación que promete ser la revelación de la temporada.
- McFernández: La alternativa para los fanáticos del pollo que buscan "simpleza y elegancia", como reza su promoción. Se presenta con Pollo Crispy, Pan Grand, bacon, lechuga, tomate, queso cheddar y, al igual que la versión de Julián, la infaltable salsa Ranch.
¿Cómo participar de la promo figuritas del Mundial por Coca-Cola y Panini?
Además de la oferta de McDonald's, Coca Cola permite participar por sus figuritas edición especial. El mecanismo es muy sencillo y directo en los puntos de venta adheridos. Solo tenés que presentar: 2 tapitas plateadas con el logo de la pelotita + $1.000
Alerta por estafas y sitios engañosos
Son pocos los sitios que venden de forma legal las figuritas del Mundial por adelantado. Aunque la oferta de McDonalds es legítima, Panini advirtió ante la aparición de ofertas tentadoras en la web. La empresa New Rita S.A., único distribuidor oficial de la marca en Argentina, lanzó un comunicado urgente para proteger a los consumidores. La firma advirtió que han detectado sitios engañosamente similares a los originales, así como ofertas en redes sociales y aplicaciones de mensajería que prometen álbumes y figuritas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de forma anticipada.
Desde la distribuidora fueron categóricos: "No se han realizado tales ventas, ni se están haciendo en ningún otro canal, ni tampoco existen pre-ventas vigentes en este momento". El lanzamiento oficial se comunicará oportunamente a través de sus redes sociales verificadas y medios masivos.