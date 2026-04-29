Cómo conseguir las figuritas del Mundial antes de que lleguen a los kioskos

Alerta por estafas y sitios engañosos

Son pocos los sitios que venden de forma legal las figuritas del Mundial por adelantado. Aunque la oferta de McDonalds es legítima, Panini advirtió ante la aparición de ofertas tentadoras en la web. La empresa New Rita S.A., único distribuidor oficial de la marca en Argentina, lanzó un comunicado urgente para proteger a los consumidores. La firma advirtió que han detectado sitios engañosamente similares a los originales, así como ofertas en redes sociales y aplicaciones de mensajería que prometen álbumes y figuritas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de forma anticipada.