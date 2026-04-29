Álbum del Mundial 2026: alertan por estafas con figuritas antes del lanzamiento oficial en Argentina

Resumen para apurados
- New Rita S.A., distribuidor de Panini en Argentina, advirtió sobre estafas con el álbum del Mundial 2026 ante el lanzamiento oficial previsto recién para el 30 de abril.
- Ante ofertas engañosas en redes, la empresa aclaró que no hay preventas vigentes. Solo operan vía Zonakids con Mercado Pago, rechazando transferencias directas a CBU o alias.
- Este alerta busca proteger a coleccionistas frente al fraude digital. Como alternativa legal, ya circulan las cartas Adrenalyn XL mientras se aguarda la fiebre mundialista.
La fiebre coleccionista y mundialista comenzó mucho antes de que Panini definiera la fecha oficial del lanzamiento del álbum, pautada finalmente para el 30 de abril. Sin embargo, a pesar de las ansias de los fanáticos por anticiparse, la única vía segura para conseguir las figuritas en Argentina es esperar al estreno formal, ya que las tiendas oficiales de Panini en el exterior no realizan envíos internacionales hacia nuestro país.
Ante la aparición de ofertas tentadoras en la web, la empresa New Rita S.A., único distribuidor oficial de la marca en Argentina, lanzó un comunicado urgente para proteger a los consumidores. La firma advirtió que han detectado sitios engañosamente similares a los originales, así como ofertas en redes sociales y aplicaciones de mensajería que prometen álbumes y figuritas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de forma anticipada.
Desde la distribuidora fueron categóricos: "No se han realizado tales ventas, ni se están haciendo en ningún otro canal, ni tampoco existen pre-ventas vigentes en este momento". El lanzamiento oficial se comunicará oportunamente a través de sus redes sociales verificadas y medios masivos.
Álbum del Mundial 2026: cómo comprarlo de forma segura
Para evitar caer en fraudes que circulan por WhatsApp o grupos de Facebook, el comunicado oficial remarca que la única tienda online autorizada es www.zonakids.com. Es vital que los usuarios verifiquen que la barra de navegación muestre exactamente esa dirección, sin terminaciones extrañas ni nombres similares.
Asimismo, se informó que los pagos en la plataforma oficial se canalizan exclusivamente a través de Mercado Pago. Un dato clave para las audiencias: la empresa aclaró que bajo ningún concepto solicitan transferencias bancarias directas a CBU o alias, una modalidad frecuentemente utilizada en las estafas virtuales.
La alternativa actual: Cartas Adrenalyn XL
Mientras la cuenta regresiva para el álbum de figuritas sigue su curso, los coleccionistas tienen una opción legítima para calmar la ansiedad. En la tienda oficial de Panini dentro de Mercado Libre, ya es posible adquirir las cartas Adrenalyn XL.
Esta colección propone una experiencia distinta, que combina el atesoramiento físico con el juego estratégico. A diferencia de las figuritas tradicionales para pegar, estas cartas incluyen puntajes y habilidades que permiten a los fanáticos competir entre sí, siendo actualmente el único producto oficial de Panini disponible en Argentina vinculado a la Copa del Mundo antes del desembarco masivo de los sobres a los kioscos de todo el país.