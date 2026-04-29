Álbum del Mundial 2026: alertan por estafas con figuritas antes del lanzamiento oficial en Argentina

La fiebre coleccionista y mundialista comenzó mucho antes de que Panini definiera la fecha oficial del lanzamiento del álbum, pautada finalmente para el 30 de abril. Sin embargo, a pesar de las ansias de los fanáticos por anticiparse, la única vía segura para conseguir las figuritas en Argentina es esperar al estreno formal, ya que las tiendas oficiales de Panini en el exterior no realizan envíos internacionales hacia nuestro país.