Álbum virtual del Mundial 2026: cómo descargarlo gratis y conseguir figuritas

Resumen para apurados
- FIFA y Panini lanzaron la versión virtual del álbum del Mundial 2026 para móviles, permitiendo a fanáticos de todo el mundo coleccionar figuritas gratis antes del estreno físico.
- Mediante la app FIFA Panini Collection, los usuarios acceden a sobres diarios sin costo, códigos promocionales y un sistema de intercambio global para completar la colección digital.
- Esta propuesta digital democratiza el acceso al coleccionismo frente a los altos costos del formato papel, adaptando una tradición generacional a los nuevos hábitos tecnológicos.
El furor por el Mundial 2026 ya empezó a trasladarse al formato digital. Antes incluso de que el clásico álbum de figuritas llegue a los kioscos, la versión virtual ya está disponible y se posiciona como una de las grandes novedades de esta edición. Con descarga gratuita y beneficios exclusivos, la propuesta apunta a ampliar la experiencia tradicional y hacerla más accesible.
Una versión gratuita y global
El álbum virtual del Mundial 2026 puede descargarse desde celulares a través de la aplicación “FIFA Panini Collection”, disponible tanto en Android como en iOS. Una vez instalada, la plataforma permite registrarse o ingresar como invitado y comenzar a coleccionar figuritas de inmediato.
A diferencia del formato físico, la versión digital ofrece ventajas concretas: cada usuario recibe dos sobres diarios gratuitos, con cinco figuritas cada uno. Si bien la cantidad es menor en comparación con los sobres tradicionales, la posibilidad de acceder a contenido sin costo representa uno de los principales atractivos.
Además, el sistema replica una de las dinámicas más populares del álbum físico: el intercambio. Los usuarios pueden crear grupos con amigos o conectarse con coleccionistas de distintas partes del mundo para cambiar figuritas y avanzar más rápido en la colección.
Códigos, premios y contenido exclusivo
Otro de los puntos fuertes del álbum virtual son los códigos promocionales. Estos permiten obtener sobres adicionales o recompensas especiales y se irán liberando de manera progresiva durante las próximas semanas. Entre los primeros códigos disponibles aparecen FIFA-2026-PLAY, ALL-THE-FEELS y PANINICOLLECT.
A esto se suman acciones con marcas patrocinadoras. Por ejemplo, a través de la web de Coca-Cola se podrá acceder a un código diario que otorga un sobre extra cada 24 horas. También habrá figuritas exclusivas vinculadas a la marca, que se desbloquean mediante la función de escaneo dentro de la aplicación, ya sea sobre imágenes específicas o productos físicos.
La selección argentina, presente
Como no podía ser de otra manera, la selección argentina tendrá su espacio destacado dentro del álbum. La colección incluirá a 11 futbolistas y el escudo brillante de la AFA, en una página dedicada a la “Scaloneta”.
Entre los nombres confirmados aparecen Emiliano “Dibu” Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Lionel Messi, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez.
Una nueva forma de vivir el Mundial
Con esta versión digital, el tradicional ritual de juntar figuritas se adapta a los nuevos hábitos de consumo. Sin dejar de lado la nostalgia del álbum físico, la propuesta virtual suma accesibilidad, interacción global y recompensas constantes.
En un contexto donde completar la colección en papel puede implicar un gasto elevado, el álbum digital aparece como una alternativa atractiva para fanáticos de todas las edades. Y, al mismo tiempo, como una puerta de entrada a una experiencia que, cada cuatro años, vuelve a conectar generaciones alrededor de una misma pasión.