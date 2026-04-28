Álbum virtual del Mundial 2026: cómo descargarlo gratis y conseguir figuritas

El furor por el Mundial 2026 ya empezó a trasladarse al formato digital. Antes incluso de que el clásico álbum de figuritas llegue a los kioscos, la versión virtual ya está disponible y se posiciona como una de las grandes novedades de esta edición. Con descarga gratuita y beneficios exclusivos, la propuesta apunta a ampliar la experiencia tradicional y hacerla más accesible.