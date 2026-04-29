Polémica por el subsidio al Chaqueño Palavecino: qué hará el músico con el dinero del reconocimiento

Resumen para apurados
- El Gobierno de Salta otorgó recientemente un subsidio vitalicio al Chaqueño Palavecino por su trayectoria, medida que generó fuertes críticas por el uso de fondos públicos.
- El beneficio, gestionado hace una década, es compatible con su jubilación. El músico aclaró que el monto no es elevado y que suele financiar acciones solidarias por su cuenta.
- Palavecino anunció que donará el dinero a su fundación para asistir a zonas vulnerables de Salta, buscando aplacar el debate ético sobre subsidios a artistas ya consagrados.
La decisión del Gobierno de Salta de otorgarle un subsidio mensual al Chaqueño Palavecino generó polémica y abrió un fuerte debate en torno al uso de fondos públicos para artistas consagrados. El beneficio, encuadrado como un reconocimiento vitalicio al mérito artístico, es compatible con la jubilación y despertó cuestionamientos en distintos sectores.
En ese contexto, surge una pregunta clave: qué hará el músico con ese dinero. Mientras algunos critican la medida, otros destacan su trayectoria y su aporte a la cultura popular. El propio artista también se refirió al tema y dejó en claro su postura frente al subsidio y su destino.
Qué hará el Chaqueño Palavecino con el subsidio
Lejos de considerar el beneficio como un ingreso personal, el Chaqueño aseguró que gran parte del dinero estará destinado a acciones solidarias. “Es un derecho y soy dueño de recibirlo, pero sé lo que voy a hacer”, explicó en declaraciones a un medio local.
El cantante, de 66 años, remarcó que cuenta con una fundación y que habitualmente ayuda a comunidades del interior, especialmente en zonas vulnerables. Según detalló, suele colaborar con mercadería, asistencia y distintas iniciativas sociales que sostiene, en muchos casos, con recursos propios.
“Lo voy a volcar a ayudar”, afirmó de manera contundente. En esa línea, mencionó recientes acciones solidarias en el Chaco salteño, donde participó en la entrega de bicicletas y asistencia a escuelas.
Además, el artista aclaró que aún no fue contactado formalmente por las autoridades para conocer los detalles administrativos del beneficio, que tardó más de una década en concretarse y que, según explicó, forma parte de un reconocimiento previsto para figuras destacadas de la cultura.