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Polémica por el subsidio al Chaqueño Palavecino: qué hará el músico con el dinero del reconocimiento

El subsidio otorgado por el Gobierno de Salta al Chaqueño Palavecino desató debate, y el artista ya anticipó cuál será el destino del dinero.

El gobierno de Salta le otorgó al Chaqueño Palavecino un subsidio vitalicio El gobierno de Salta le otorgó al "Chaqueño" Palavecino un subsidio vitalicio Los Andes
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Salta otorgó recientemente un subsidio vitalicio al Chaqueño Palavecino por su trayectoria, medida que generó fuertes críticas por el uso de fondos públicos.
  • El beneficio, gestionado hace una década, es compatible con su jubilación. El músico aclaró que el monto no es elevado y que suele financiar acciones solidarias por su cuenta.
  • Palavecino anunció que donará el dinero a su fundación para asistir a zonas vulnerables de Salta, buscando aplacar el debate ético sobre subsidios a artistas ya consagrados.
Resumen generado con IA

La decisión del Gobierno de Salta de otorgarle un subsidio mensual al Chaqueño Palavecino generó polémica y abrió un fuerte debate en torno al uso de fondos públicos para artistas consagrados. El beneficio, encuadrado como un reconocimiento vitalicio al mérito artístico, es compatible con la jubilación y despertó cuestionamientos en distintos sectores.

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En ese contexto, surge una pregunta clave: qué hará el músico con ese dinero. Mientras algunos critican la medida, otros destacan su trayectoria y su aporte a la cultura popular. El propio artista también se refirió al tema y dejó en claro su postura frente al subsidio y su destino.

Qué hará el Chaqueño Palavecino con el subsidio

Lejos de considerar el beneficio como un ingreso personal, el Chaqueño aseguró que gran parte del dinero estará destinado a acciones solidarias. “Es un derecho y soy dueño de recibirlo, pero sé lo que voy a hacer”, explicó en declaraciones a un medio local.

El cantante, de 66 años, remarcó que cuenta con una fundación y que habitualmente ayuda a comunidades del interior, especialmente en zonas vulnerables. Según detalló, suele colaborar con mercadería, asistencia y distintas iniciativas sociales que sostiene, en muchos casos, con recursos propios.

“Lo voy a volcar a ayudar”, afirmó de manera contundente. En esa línea, mencionó recientes acciones solidarias en el Chaco salteño, donde participó en la entrega de bicicletas y asistencia a escuelas.

Además, el artista aclaró que aún no fue contactado formalmente por las autoridades para conocer los detalles administrativos del beneficio, que tardó más de una década en concretarse y que, según explicó, forma parte de un reconocimiento previsto para figuras destacadas de la cultura.

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