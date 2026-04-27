Polémica en Salta: el gobierno le otorgó al "Chaqueño" Palavecino un subsidio vitalicio

Resumen para apurados
- El gobernador de Salta otorgó un subsidio vitalicio al 'Chaqueño' Palavecino por su trayectoria artística, según el Decreto 246 publicado en el Boletín Oficial de la provincia.
- El beneficio fue solicitado por el músico bajo la Ley 6475. El artista cumple con los requisitos legales: ser mayor de 55 años y tener más de 20 años de actividad ininterrumpida.
- Esta medida busca respaldar a figuras clave del folclore que aportan al acervo salteño. Sin embargo, genera debate público por el uso de fondos estatales para figuras consagradas.
El Gobierno provincial otorgó un beneficio económico vitalicio por mérito artístico al cantante Oscar Esperanza “Chaqueño” Palavecino, en el marco del régimen de Reconocimiento al Mérito Artístico. La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 246, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, y publicada en el Boletín Oficial.
Según se detalla en el texto oficial, el beneficio fue solicitado por el propio artista en su carácter de intérprete de música. La resolución se encuadra en la Ley N° 6475 y sus modificatorias, normativa que prevé este tipo de distinciones para figuras cuya trayectoria esté estrechamente vinculada con la identidad cultural de la provincia.
De acuerdo con lo establecido en el decreto, Palavecino cumple con los requisitos exigidos por la ley: es mayor de 55 años, nació en Salta y acredita más de 20 años de actividad artística pública e ininterrumpida.
El documento también señala que, tras la intervención de la Fiscalía de Estado y la Secretaría de Cultura, se verificó el encuadre legal del pedido. En consecuencia, el Poder Ejecutivo resolvió otorgar el reconocimiento en la categoría de intérprete de música.
En 2017 se estableció que los beneficiarios percibirían el equivalente al haber jubilatorio mínimo establecido por la ANSES.
El beneficio económico equivale al Nivel 13 del escalafón administrativo provincial, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, inciso d, de la normativa vigente. El pago estará a cargo de la Secretaría de Cultura, con imputación al ejercicio en curso.
Palavecino es uno de los máximos exponentes del folclore argentino, con una trayectoria consolidada tanto a nivel nacional como internacional. El régimen provincial busca reconocer y respaldar a artistas cuyos aportes contribuyen al acervo cultural, histórico y geográfico de Salta.