Álbum del Mundial 2026: precios estimados y cuánto podrías gastar para llenarlo

Aunque aún no hay fecha oficial, estiman que el lanzamiento podría darse en Buenos Aires en los próximos días y que luego demorará algunos más en llegar al interior. Esa espera, según anticipan desde el sector, podría venir acompañada de un problema recurrente: la falta de figuritas en las primeras semanas. “La preventa superó toda la capacidad de abastecimiento que podía tener la empresa. Creemos que sí, que va a faltar figuritas en todo el país”, señaló Carmena .