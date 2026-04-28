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Álbum del Mundial 2026: precios estimados y cuánto podrías gastar para llenarlo

A días de su lanzamiento, ya hay estimaciones de precios para el álbum y los sobres de figuritas. El tamaño récord de la edición 2026 anticipa un gasto elevado y posibles faltantes en el inicio.

El álbum del Mundial 2026 ya genera expectativa. El álbum del Mundial 2026 ya genera expectativa.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Kiosqueros estiman que el álbum del Mundial 2026 costará $15.000 y el sobre $2.000 ante el inminente lanzamiento en Argentina, impulsado por una alta demanda y expectativas.
  • Con 980 figuritas para 48 selecciones, será la edición más grande de la historia. Se prevén faltantes iniciales de stock debido a que la preventa superó la capacidad de suministro.
  • El elevado costo y la magnitud del álbum plantean un desafío económico para los coleccionistas. El fenómeno trasciende edades y fomenta el intercambio comunitario en todo el país.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó a sentirse en la calle y, como en cada previa mundialista, el clásico álbum de figuritas vuelve a ocupar un lugar central. A días de su lanzamiento oficial, la expectativa crece en Tucumán, aunque todavía hay más preguntas que certezas: precios sin confirmar, posible faltante de stock y un costo final que no será menor para quienes intenten completarlo.

En una charla durante un móvil de LG Play el referente de Tucumán Kioscos, Marcelo Carmena, aseguró que la demanda ya es muy alta, incluso antes de que el producto llegue a la provincia. “La gente está con muchísima expectativa por las figuritas del Mundial y ya todo el mundo quiere encargar”, explicó .

Aunque aún no hay fecha oficial, estiman que el lanzamiento podría darse en Buenos Aires en los próximos días y que luego demorará algunos más en llegar al interior. Esa espera, según anticipan desde el sector, podría venir acompañada de un problema recurrente: la falta de figuritas en las primeras semanas. “La preventa superó toda la capacidad de abastecimiento que podía tener la empresa. Creemos que sí, que va a faltar figuritas en todo el país”, señaló Carmena .

Cuánto costaría llenar el álbum

Más allá de la ansiedad, uno de los datos que más interés genera es el costo. Si bien no hay valores oficiales, ya circulan estimaciones. “Se calcula que la figurita puede andar en 2.000 pesos a público y el álbum alrededor de 15.000”, detalló Carmena .

Con estos números, completar la colección implicaría una inversión considerable. Teniendo en cuenta que esta edición será la más grande de la historia -con 48 selecciones y 980 figuritas-, el gasto total podría escalar significativamente, especialmente si se repiten figuritas y se dificulta el intercambio.

Novedades: edición ampliada y versión coleccionable

Entre las principales novedades, se destaca justamente el tamaño del álbum, que será más extenso que en ediciones anteriores. Además, se espera una versión alternativa: “A unos 10 días después va a salir un álbum tapa dura, más coleccionable, que va a ser un poco más caro”, adelantó Carmena .

Este formato apunta a un público que no solo busca completar la colección, sino también conservarla como objeto de recuerdo, una tendencia que crece en cada Mundial.

Sin reservas y con incertidumbre

Otra de las características de este lanzamiento es la imposibilidad de reservar ejemplares. Desde los kioscos aseguran que no pueden garantizar cantidades. “Es muy difícil saber qué cantidad va a llegar y no se puede prever”, explicó Carmena .

Tampoco hay confirmación de promociones ni premios para quienes completen el álbum, algo que en otras épocas era un incentivo adicional.

Un fenómeno que trasciende generaciones

Más allá de los números, el álbum sigue siendo un fenómeno cultural. No solo moviliza a chicos, sino también a adultos que vuelven a coleccionar o que comparten la experiencia con sus hijos. Intercambios en plazas, grupos de WhatsApp y encuentros improvisados vuelven a aparecer como parte de una tradición que combina juego, nostalgia y comunidad.

Con precios elevados, posible escasez y una demanda que ya desborda, completar el álbum del Mundial 2026 no será sencillo. Pero, como cada cuatro años, el desafío parece ser parte de la magia.

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