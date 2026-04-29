Según el presidente del BCRA, los bancos dieron “una ola de créditos a ciegas” y el pico de la morosidad ya pasó

Resumen para apurados
- Santiago Bausili, titular del BCRA, aseguró en Expo EFI que la morosidad bancaria ya alcanzó su pico y calificó la reciente aceleración inflacionaria como un shock transitorio.
- Tras años sin crédito, bancos otorgaron préstamos sin historial. El alza de la mora respondió al regreso del financiamiento en un entorno donde la inflación ya no licúa las cuotas.
- Se proyecta el saneamiento del sistema financiero mientras la banca retoma su rol de prestadora. El BCRA mantiene ancladas las expectativas para alcanzar una inflación internacional.
El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, defendió el plan de estabilización que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, calificó la reciente aceleración inflacionaria como un “shock transitorio” y aseguró que la morosidad bancaria ya habría alcanzado su punto máximo, con señales de mejora en la calidad de la cartera crediticia.
Durante la apertura de la segunda jornada del Congreso Económico Argentino, en el marco de Expo EFI 2026, el titular de la entidad buscó llevar tranquilidad sobre dos de las principales preocupaciones del mercado: la inflación y el aumento de la mora en los créditos bancarios.
En relación con la evolución de los préstamos, Bausili afirmó que “los bancos ya vieron el pico de la morosidad, por lo que el sistema financiero se está saneando”, y destacó que existen “indicios alentadores en los datos de marzo y abril de que el impacto de la mora está perdiendo peso”.
Al mismo tiempo, reafirmó que la elevada mora del crédito bancario deberá corregirse por la dinámica propia del mercado, sin medidas específicas del Banco Central para intervenir en ese proceso.
El funcionario explicó que, tras muchos años de niveles de crédito muy bajos, durante 2024 y 2025 tanto bancos como tomadores de préstamos debieron adaptarse a un nuevo escenario, con entidades financieras que “están abandonando lo transaccional y vuelven a prestar”.
“Los bancos tuvieron que reconstruir sus bases de datos y la historia crediticia de sus clientes: el scoring. La primera ola de créditos fue otorgada, de alguna manera, a ciegas. Sin saber a quién se les estaba prestando el dinero”, sobre todo en créditos personales, expresó el funcionario alineado con Luis Caputo.
“Si no hay crédito, no hay mora; cuando volvió el crédito, apareció la mora”, resumió Bausili, al describir el reacomodamiento del sistema financiero. También remarcó que tanto acreedores como deudores debieron “volver a aprender a dar y pedir créditos”, en un contexto en el que la inflación ya no licúa las últimas cuotas de los préstamos en pesos, como ocurría anteriormente.
“Los bancos tuvieron que reconstruir la historia crediticia de sus clientes”, señaló. Agregó que ese proceso de aprendizaje “enfrentó el shock de la tasa de interés del año pasado, que exacerbó el desafío”.
Sobre la inflación, Bausili reconoció que el último dato del Índice de Precios al Consumidor, que marcó 3,4% en marzo, estuvo “por encima de lo esperado”, aunque rechazó que eso implique un quiebre en la tendencia de desaceleración. “Entre los aspectos negativos, es claro que el índice de precios aumentó más de lo deseado y que, a nivel general, podría indicarse que hubo un cambio de tendencia en el nivel de inflación mensual. Nosotros creemos que esto es temporario”, afirmó.
Según explicó, el reciente salto respondió a la caída en la demanda de dinero registrada en la previa electoral del año pasado, combinada con reacomodamientos de precios relativos. Pese a ello, sostuvo que “las expectativas de mercado permanecen bien ancladas y también señalan un proceso desinflacionario hacia delante”, y remarcó que la política monetaria seguirá enfocada en llevar la inflación argentina a niveles internacionales, consignó el diario "Ámbito".