Según el presidente del BCRA, los bancos dieron “una ola de créditos a ciegas” y el pico de la morosidad ya pasó

Sobre la inflación, Bausili reconoció que el último dato del Índice de Precios al Consumidor, que marcó 3,4% en marzo, estuvo “por encima de lo esperado”, aunque rechazó que eso implique un quiebre en la tendencia de desaceleración. “Entre los aspectos negativos, es claro que el índice de precios aumentó más de lo deseado y que, a nivel general, podría indicarse que hubo un cambio de tendencia en el nivel de inflación mensual. Nosotros creemos que esto es temporario”, afirmó.