Ayuda para desempleados: qué es el programa Formando Capital Humano y cómo anotarse?

A través de este portal, la gestión de los trayectos académicos se vuelve más ágil, facilitando que cada persona elija la capacitación que mejor se adapte a su perfil antes de integrarse al mercado de trabajo. La herramienta ofrece además un seguimiento detallado de los avances de cada estudiante, permitiendo que tanto el automovilista como el artista o cualquier ciudadano que busque mejorar su empleabilidad encuentre una oferta variada y accesible en un solo lugar.