Ayuda para desempleados: qué es el programa Formando Capital Humano y cómo anotarse?

Resumen para apurados
- El Gobierno lanzó el programa Formando Capital Humano mediante la resolución 295/2026 para capacitar a personas desocupadas y facilitar su inserción laboral en todo el país.
- La iniciativa del Ministerio de Capital Humano implementa un sistema de vouchers para que los beneficiarios elijan cursos técnicos coordinados con sectores productivos y educativos.
- El plan busca modernizar la formación profesional y agilizar el acceso al empleo formal. Se espera que la digitalización de la oferta potencie la empleabilidad a largo plazo.
El Gobierno oficializó el lanzamiento de Formando Capital Humano, un nuevo programa orientado a personas desocupadas para potenciar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral formal. A través de la resolución 295/2026 del Boletín Oficial, esta iniciativa establece un marco de capacitación estratégica que busca fortalecer las habilidades técnicas y profesionales de los participantes.
La coordinación de la propuesta recae sobre el Ministerio de Capital Humano, organismo que articula acciones junto a instituciones educativas, organizaciones sociales y sectores productivos. Esta alianza entre empleadores y asociaciones de trabajadores permite ampliar la oferta de formación técnica en todo el territorio nacional, facilitando herramientas concretas para el desarrollo laboral.
De qué se trata el Formando Capital Humano
El programa establece como eje central la implementación de un sistema de vouchers, mecanismo que otorga a los beneficiarios la libertad de elegir la capacitación más adecuada a sus necesidades personales. A través de este sistema, cada participante gestiona su formación de manera directa, lo cual agiliza el acceso a diversos cursos de profesionalización y mejora las condiciones de empleabilidad.
Esta iniciativa se dirige prioritariamente a personas con dificultades para ingresar al mercado de trabajo formal o que enfrentan barreras significativas en su desarrollo laboral. Durante su etapa inicial, el portal oficial centraliza contenidos de diversas áreas gubernamentales, como las Secretarías de Educación, Trabajo y Familia, organizando la oferta formativa según el ciclo de vida y los intereses temáticos de cada usuario.
- Para inscribirse, los interesados deben ingresar al sitio web www.formandocapitalhumano.secretarianaf.gob.ar
- Dirigirse a la sección “Capacitación Laboral”
- Luego acceder a “Portal Empleo”, donde se encuentra el listado completo de actividades disponibles.
A través de este portal, la gestión de los trayectos académicos se vuelve más ágil, facilitando que cada persona elija la capacitación que mejor se adapte a su perfil antes de integrarse al mercado de trabajo. La herramienta ofrece además un seguimiento detallado de los avances de cada estudiante, permitiendo que tanto el automovilista como el artista o cualquier ciudadano que busque mejorar su empleabilidad encuentre una oferta variada y accesible en un solo lugar.