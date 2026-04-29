Los Fabulosos Cadillacs en Tucumán: se agotaron las entradas para el how del 16 de mayo

Resumen para apurados
- Los Fabulosos Cadillacs agotaron entradas para su show del 16 de mayo en el Palacio de los Deportes, Tucumán, celebrando 40 años de trayectoria ante una gran expectativa local.
- La banda no tocaba en la provincia hace más de diez años. La venta incluyó tandas escalonadas y puntos físicos que atrajeron a fanáticos de todo el Noroeste Argentino (NOA).
- El evento se perfila como uno de los hitos musicales del año en la región. Se espera un fuerte impacto turístico por la llegada de seguidores de provincias vecinas al recital.
El regreso de Los Fabulosos Cadillacs a Tucumán ya genera un fuerte impacto: las entradas para su show del próximo 16 de mayo están prácticamente agotadas, reflejando la alta expectativa que despierta la banda en el norte argentino.
El recital se realizará en el Palacio de los Deportes, en el Parque 9 de Julio, y forma parte de la gira por los 40 años de trayectoria del grupo. Se trata de un reencuentro histórico con el público tucumano, ya que la banda no se presentaba en la provincia desde hace más de una década.
Un show con alta demanda y entradas limitadas
Desde el inicio de la venta, la demanda fue muy alta. La preventa incluyó una cantidad limitada de localidades —alrededor de 1.000 tickets iniciales— y luego se habilitaron nuevas tandas con precios escalonados, lo que aceleró el ritmo de compra.
Las entradas se comercializaron tanto de manera online como en puntos físicos de la región, incluyendo Tucumán y provincias cercanas. El interés no solo provino del público local, sino también de fans de todo el NOA que esperan ser parte de un recital que promete ser uno de los eventos musicales del año.
La alta demanda no sorprende: la banda viene de realizar shows multitudinarios y agotados en distintas ciudades, en el marco de una gira aniversario que repasa sus grandes clásicos y su extensa trayectoria en el rock latino.
Con un repertorio que incluirá hits como “Matador”, “Mal Bicho” y “Siguiendo la luna”, el show en Tucumán se perfila como una noche cargada de nostalgia, fiesta y celebración para miles de fanáticos.