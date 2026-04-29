Secciones
SociedadActualidad

Día del Animal: por qué se celebra cada 29 de abril en Argentina

La efeméride recuerda a Ignacio Lucas Albarracín, impulsor de la primera ley de protección animal en el país, y busca promover la tenencia responsable y el bienestar de todas las especies.

Día del Animal: por qué se celebra cada 29 de abril en Argentina Día del Animal: por qué se celebra cada 29 de abril en Argentina Hola
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina celebra cada 29 de abril el Día del Animal en honor a Ignacio Albarracín, impulsor de la primera ley protectora, para concientizar sobre el bienestar de las especies.
  • La fecha recuerda el fallecimiento de Albarracín en 1926. El abogado presidió la Sociedad Protectora y fue clave para sancionar en 1891 la Ley 2786 contra el maltrato animal.
  • La jornada actual fomenta la adopción responsable y el debate sobre derechos animales, buscando fortalecer el compromiso social contra el abandono y el maltrato en todo el país.
Resumen generado con IA

Cada 29 de abril se conmemora en Argentina el Día del Animal, una fecha que invita a reflexionar sobre el respeto, el cuidado y los derechos de todas las especies. A diferencia de otros países, donde esta celebración tiene lugar en octubre, en el país la elección del día tiene un origen histórico particular vinculado a una figura clave en la protección animal.

El origen del Día del Animal en Argentina

La fecha fue establecida en homenaje a Ignacio Lucas Albarracín, un abogado pionero en la defensa de los derechos de los animales y uno de los principales impulsores de la legislación en esta materia.

Los monumentos de la capital tucumana se iluminarán con luces naranja por el Día del Animal

Los monumentos de la capital tucumana se iluminarán con luces naranja por el Día del Animal

Albarracín fue presidente de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales y tuvo un rol fundamental en la sanción de la Ley Nacional de Protección de Animales (N.º 2786), promulgada en 1891. Su trabajo marcó un antes y un después en la forma en que la sociedad argentina comenzó a considerar el trato hacia los animales.

El 29 de abril fue elegido como fecha conmemorativa en recuerdo de su fallecimiento, ocurrido en 1926. Desde entonces, se convirtió en una jornada dedicada a promover la conciencia sobre el bienestar animal.

Una fecha para reflexionar y generar conciencia

El Día del Animal no solo busca rendir homenaje a la labor de quienes impulsaron la protección de las especies, sino también fomentar prácticas responsables como la adopción, la tenencia consciente y el rechazo al maltrato.

En la actualidad, la fecha cobra especial relevancia en un contexto donde crecen las campañas de concientización, el rescate de animales en situación de abandono y el debate sobre sus derechos. Así, cada 29 de abril se renueva el llamado a construir una relación más respetuosa entre las personas y el resto de los seres vivos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán
1

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura
2

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita
3

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición
4

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político
5

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

Ranking notas premium
Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político
1

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
2

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
3

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre
4

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre

Por qué la derrota es una señal de alarma para San Martín: quedaron al descubierto problemas que venía arrastrando
5

Por qué la derrota es una señal de alarma para San Martín: quedaron al descubierto problemas que venía arrastrando

Más Noticias
Indignación por Mario Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Indignación por Mario Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Horóscopo chino: qué signos tomarán decisiones clave en mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos tomarán decisiones clave en mayo, según Ludovica Squirru

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Anses: quiénes cobran el miércoles 29 de abril con aumento

Anses: quiénes cobran el miércoles 29 de abril con aumento

Anses habilitó la posibilidad de cobrar el 20% retenido en 2026

Anses habilitó la posibilidad de cobrar el 20% retenido en 2026

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición

Comentarios