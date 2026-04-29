Día del Animal: por qué se celebra cada 29 de abril en Argentina

Resumen para apurados
- Argentina celebra cada 29 de abril el Día del Animal en honor a Ignacio Albarracín, impulsor de la primera ley protectora, para concientizar sobre el bienestar de las especies.
- La fecha recuerda el fallecimiento de Albarracín en 1926. El abogado presidió la Sociedad Protectora y fue clave para sancionar en 1891 la Ley 2786 contra el maltrato animal.
- La jornada actual fomenta la adopción responsable y el debate sobre derechos animales, buscando fortalecer el compromiso social contra el abandono y el maltrato en todo el país.
Cada 29 de abril se conmemora en Argentina el Día del Animal, una fecha que invita a reflexionar sobre el respeto, el cuidado y los derechos de todas las especies. A diferencia de otros países, donde esta celebración tiene lugar en octubre, en el país la elección del día tiene un origen histórico particular vinculado a una figura clave en la protección animal.
El origen del Día del Animal en Argentina
La fecha fue establecida en homenaje a Ignacio Lucas Albarracín, un abogado pionero en la defensa de los derechos de los animales y uno de los principales impulsores de la legislación en esta materia.
Albarracín fue presidente de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales y tuvo un rol fundamental en la sanción de la Ley Nacional de Protección de Animales (N.º 2786), promulgada en 1891. Su trabajo marcó un antes y un después en la forma en que la sociedad argentina comenzó a considerar el trato hacia los animales.
El 29 de abril fue elegido como fecha conmemorativa en recuerdo de su fallecimiento, ocurrido en 1926. Desde entonces, se convirtió en una jornada dedicada a promover la conciencia sobre el bienestar animal.
Una fecha para reflexionar y generar conciencia
El Día del Animal no solo busca rendir homenaje a la labor de quienes impulsaron la protección de las especies, sino también fomentar prácticas responsables como la adopción, la tenencia consciente y el rechazo al maltrato.
En la actualidad, la fecha cobra especial relevancia en un contexto donde crecen las campañas de concientización, el rescate de animales en situación de abandono y el debate sobre sus derechos. Así, cada 29 de abril se renueva el llamado a construir una relación más respetuosa entre las personas y el resto de los seres vivos.