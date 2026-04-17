Los monumentos de la capital tucumana se iluminarán con luces naranja por el Día del Animal

Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó iluminar monumentos de naranja cada 29 de abril, desde 2026, para concientizar sobre la protección y el respeto animal.
- La ordenanza de Federico Romano Norri afectará al Monumento del Bicentenario y otros sitios. La fecha honra el legado de Ignacio Albarracín, pionero de los derechos animales locales.
- Esta medida institucionaliza la lucha contra el maltrato animal en la capital tucumana. Se busca fomentar una cultura de respeto y cuidado permanente hacia todas las especies.
Todos apoyaron: con mayoría absoluta el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, encabezado por Fernando Juri, sancionó en la última sesión una ordenanza para iluminar monumentos públicos de la Municipalidad. Desde 2026 y en adelante, con el objetivo de concientizar, cada 29 de abril que se conmemora el Día del Animal monumentos tucumanos con alto significado histórico se iluminarán de color naranja.
La iniciativa, promovida por Federico Romano Norri, establece que la repartición que corresponda deberá implementar la logística para que el Monumento del Bicentenario de la Independencia Argentina, El Reloj Floral situado en el Parque 9 de Julio y la Estatua de la Libertad emplazada en la Plaza Independencia, sean iluminados como símbolo de prevención contra la crueldad animal, el respeto y la protección de todas las especies.
El día nacional y el internacional
Internacionalmente, el día de los animales se festeja el 4 de octubre. Es en conmemoración de la muerte de Francisco de Asís, que era considerado el patrono de los animales. Pero en Argentina, la fecha establecida para celebrar el Día Nacional, es el 29 de abril.
La diferencia es bastante singular: en país se remonta a 1908 gracias a Clemente Onelli, director del zoológico porteño, e Ignacio Lucas Albarracín, vanguardista en derechos de los animales, que propusieron al presidente del Consejo Nacional de Educación crear la fiesta del animal.
La explicación fue que en marzo no sería la celebración porque los chicos están en las escuelas y los padres ocupados con ellos. Y en mayo tampoco porque el festejo debería ser en un zoológico, al aire libre, y en esa época del año hace frío. Por eso, se eligió el 29 de abril para la fiesta del animal. Lo que en la actualidad se conoce como el Día Nacional del Animal.