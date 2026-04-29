La Reserva de Atlético Tucumán no pierde pisada y va por la recuperación ante Banfield

La Reserva de Atlético, dirigida por Ramiro González, se mantiene en una posición expectante en el Grupo A, tras disputarse diez fechas del certamen. El equipo suma 15 puntos, con un registro de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas, y una diferencia de gol de +1 (12 goles a favor y 11 en contra), ubicándose en la séptima posición de una tabla muy pareja.