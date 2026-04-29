La Reserva de Atlético Tucumán no pierde pisada y va por la recuperación ante Banfield
El equipo de Ramiro González suma 15 puntos y está a tiro de la zona de clasificación en el Grupo A. Con varios juveniles en proyección y el debut como local en la cancha de San Jorge, el “Decano” buscará meterse entre los cuatro mejores.
La Reserva de Atlético, dirigida por Ramiro González, se mantiene en una posición expectante en el Grupo A, tras disputarse diez fechas del certamen. El equipo suma 15 puntos, con un registro de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas, y una diferencia de gol de +1 (12 goles a favor y 11 en contra), ubicándose en la séptima posición de una tabla muy pareja.
En este formato de competencia, los cuatro primeros del Grupo A clasifican a los cuartos de final, por lo que el “Decano” se encuentra actualmente fuera de la zona de clasificación, aunque a corta distancia de los puestos de privilegio.
El líder es Vélez Sarsfield con 25 puntos, seguido por Rosario Central y Racing Club con 18, mientras que River Plate completa el grupo de los primeros con 17 unidades.
Atlético buscará recuperar terreno en la próxima fecha ante Banfield.
En ese contexto, en el último partido se pudo observar a Ramiro Paunero, Ezequiel Godoy, Facundo Pimienta y Martín Ortega, futbolistas que vienen teniendo participación y seguimiento cercano con el plantel de Primera División. En el caso de Paunero, Godoy, Pimienta y Ortega, los juveniles ya vienen sumando minutos y continuidad en las últimas tres fechas, consolidando su proyección dentro de la estructura del club.
En esta ocasión, además, el encuentro tendrá una particularidad: será la primera vez en el torneo que la Reserva juegue como local en la cancha de San Jorge, ya que los partidos anteriores en esa condición se habían disputado en el estadio Monumental José Fierro en horario nocturno.
Se recuerda que la entrada será libre y gratuita, y que los socios plateístas se ubicarán en la tribuna que da a la calle donde se encuentran las cabinas de transmisión.