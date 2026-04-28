El dilema de Atlético Tucumán: Falcioni y la falta de variantes en el banco

“No tenemos mucho más para cambiar”, disparó Julio César Falcioni en la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 de Atlético Tucumán frente a Banfield. La declaración no fue una frase de ocasión ni una excusa al pasar; fue la manifestación pública y descarnada de un síntoma que el hincha ya percibía desde la tribuna: al “Emperador” le sobran dedos de una mano para contar a los jugadores en los que confía cuando las papas queman.