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Concejales de San Miguel de Tucumán miran con recelo una suba del boleto

Aseguran que se analizará, pero reconocen que “no es el momento” económico.

CITA PARLAMENTARIA. Los concejales participaron ayer de una sesión extraordinaria por la asunción de Cristian Abel. CITA PARLAMENTARIA. Los concejales participaron ayer de una sesión extraordinaria por la asunción de Cristian Abel.
Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Concejales de San Miguel de Tucumán rechazaron el pedido empresarial de subir el boleto a $2.400 este 29 de abril, ante la crisis económica y el mal estado del servicio.
  • El debate surgió tras la asunción de Cristian Abel. Ediles cuestionan los costos de Aetat y exigen al municipio pliegos de licitación para mejorar frecuencias y unidades.
  • La negativa legislativa posterga el aumento y presiona por una reforma integral del sistema. El impacto futuro dependerá de las nuevas condiciones que fije el municipio.
Resumen generado con IA

La situación crítica que atraviesa el transporte público de pasajeros en San Miguel de Tucumán fue planteada tras la sesión de ayer en el Concejo Deliberante. Los ediles, que fueron convocados de manera extraordinaria para la asunción de Cristian Abel, se refirieron al estudio de costos elaborado por los empresarios del sector y rechazaron el cálculo sobre que el boleto debería valer $2.400.

Abel ocupará la banca de Carlos Arnedo, de Acción Vecinal, quien pidió licencia para asumir como secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad capitalina. Tras la sesión, el nuevo integrante agradeció la oportunidad y habló de los temas coyunturales. “Creo que no es momento de ver un pedido de aumento. La situación actual por la cual está el país, la Provincia y la ciudad no está para un aumento del boleto. Es una situación crítica la que está pasando el transporte, pero no tendríamos que tener que tratar este tema hoy”, señaló.

El perfil de Cristian Abel, nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

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En tanto, el alfarista Carlos Ale consideró que el análisis para un posible incremento tarifario “es una situación desafortunada para el vecino”. “No (es) precisamente un momento donde el contexto social y económico del país, del que no es ajeno la Provincia y la ciudad, sea el apropiado, pero es un tema que hay que tratar”, expresó.

Además, el edil agregó que se pedirá al Ejecutivo municipal su opinión respecto del análisis que hace la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). “Lo llamativo de esto es que, según los empresarios, el estudio de costos es igual al que hace el municipio, cuando sabemos que desde el municipio se alzaron voces diciendo que no todas las unidades estaban en la calle y tampoco se cumplía con las frecuencias y los horarios de los recorridos. Es una contradicción”, planteó Ale.

Los pliegos

Por su parte, los radicales José María Canelada y Gustavo Cobos se mostraron en el recinto con carteles que decían “manden los pliegos”, en un pedido directo a la Municipalidad capitalina. “Queremos que se abra el juego para que puedan presentarse empresarios que tengan vocación de servicio, que quieran y puedan prestar un servicio de calidad. No queremos más colectivos sucios, rotos, que no cumplen con la frecuencia”, declaró Canelada.

“El transporte está completamente en crisis”: Aetat ratificó llevar el boleto a $2.400 en San Miguel de Tucumán

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En tanto, Cobos resaltó que, con los pliegos en estudio, se podrá debatir qué tipo de colectivos circularán por San Miguel de Tucumán. “Qué frecuencias tienen que cumplir; hasta qué hora tienen que circular; qué tipo de colectivos necesitamos; qué destinos van a tener. Es discutir todo el servicio; en los pliegos terminás poniendo cuáles son las reglas de juego para que, efectivamente, puedas controlar y el empresario también tenga la garantía de cuáles son las condiciones en las cuales va a poder brindar el servicio”, explicó.

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