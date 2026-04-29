Concejales de San Miguel de Tucumán miran con recelo una suba del boleto

Abel ocupará la banca de Carlos Arnedo, de Acción Vecinal, quien pidió licencia para asumir como secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad capitalina. Tras la sesión, el nuevo integrante agradeció la oportunidad y habló de los temas coyunturales. “Creo que no es momento de ver un pedido de aumento. La situación actual por la cual está el país, la Provincia y la ciudad no está para un aumento del boleto. Es una situación crítica la que está pasando el transporte, pero no tendríamos que tener que tratar este tema hoy”, señaló.