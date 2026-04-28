“El transporte está completamente en crisis”: Aetat ratificó llevar el boleto a $2.400 en San Miguel de Tucumán

Andrea Courtade, vocal de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), sostuvo en LA GACTA que la actividad atraviesa una situación crítica y que el reclamo no apunta a mejorar la rentabilidad, sino a garantizar la continuidad del servicio. “El transporte está completamente en crisis y esto viene de años, no es de ahora. Hay una falta de política de transporte que nos llevó a este estado”, afirmó.