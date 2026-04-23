Concejo Deliberante: el sucesor de Carlos Arnedo asume el próximo martes

El secretario de la Junta Electoral Provincial, Alfredo Iramain, informó por nota al presidente del cuerpo parlamentario, Fernando Juri, que según la documentación disponible sobre los comicios generales del 11 de junio de 2023, Abel es el integrante en segundo término titular de la lista de candidatos a concejales por el Partido por la Justicia Social (PJS), y es quien debe reemplazar a Arnedo tras su pedido de licencia para cumplir funciones en la Municipalidad capitalina.