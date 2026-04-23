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Concejo Deliberante: el sucesor de Carlos Arnedo asume el próximo martes

La Junta Electoral confirmó la incorporación de Christian Abel como edil de la Capital. La jura en el recinto.

CAMBIOS. Carlos Arnedo será reemplazado por Cristian Abel en el Concejo. CAMBIOS. Carlos Arnedo será reemplazado por Cristian Abel en el Concejo.
Por Bárbara Nieva Hace 6 Min

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán prepara una sesión especial para el martes que viene con el único efecto de incorporar a Cristian Abel como edil de la Capital. La jura se organiza luego de que la Junta Electoral Provincial confirmara quién sucedió a Carlos Arnedo, ahora funcionario municipal, en las elecciones de 2023.

El secretario de la Junta Electoral Provincial, Alfredo Iramain, informó por nota al presidente del cuerpo parlamentario, Fernando Juri, que según la documentación disponible sobre los comicios generales del 11 de junio de 2023, Abel es el integrante en segundo término titular de la lista de candidatos a concejales por el Partido por la Justicia Social (PJS), y es quien debe reemplazar a Arnedo tras su pedido de licencia para cumplir funciones en la Municipalidad capitalina.

El ex concejal, que se separó en 2024 del partido encabezado por Germán Alfaro y conformó un unibloque llamado “Acción Vecinal”, fue convocado por la intendenta, Rossana Chahla, para sumarse a su gabinete como secretario de Movilidad Urbana.

Con el proceso administrativo en avance, resta cumplir con los trámites finales en el Concejo. La comisión de Peticiones, Legislación General y Acuerdos -cuyo presidente era Arnedo- deberá revisar el pedido de licencia del ex edil y dar dictamen a la designación de Abel, según el informe de la Junta Electoral.

Esa tarea se llevaría a cabo el lunes a la mañana, tras el llamado a reunión del vicepresidente del comité, Facundo Vargas Aignasse. En tanto, se planea que la cita en el recinto sea convocada por Juri para el martes, en sesión extraordinaria, para oficializar la jura del nuevo integrante del cuerpo parlamentario.

En una entrevista reciente con LG Play, Abel afirmó que continuará con la línea ideológica de Arnedo en el recinto. “El bloque va a seguir siendo Acción Vecinal. Nosotros siempre hemos apoyado lo que corresponde y hoy Carlos está en un rol ejecutivo el cual yo voy a acompañar, sin dudas, en todo lo que sea muy positivo para los vecinos”, resaltó.

Además, el próximo a ocupar la banca de concejal confió en la idoneidad del flamante funcionario municipal. “Si lo eligió la doctora Chahla es porque realmente tiene capacidad. Es una persona que, en esta materia puntual, el transporte, ha elaborado muchos proyectos y ha trabajado de forma seria. Hoy podemos decir que Carlos será una voz en el Ejecutivo y yo seré una voz en el Concejo Deliberante”, señaló Abel.

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