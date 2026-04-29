La caída del consumo en el mercado inmobiliario

El dato expone una dinámica inestable ya que si bien hay movimiento, no logra consolidarse en el tiempo. Nuevos emprendimientos prueban suerte, pero la falta de ventas sostenidas acelera los cierres en la “Ciudad jardín”. Ante este contexto, algunos propietarios han comenzado a flexibilizar las condiciones, aplicando ajustes menos frecuentes o acuerdos más flexibles, con lo que buscan evitar la vacancia, que hoy representa una pérdida directa. En el mismo ciclo sobre Real Estate, organizado por LA GACETA los desarrolladores e inmobiliarios contaron que hay quienes buscan “acompañar” este proceso. Pero el escenario de locales vacíos y la rotación constante de los comerciantes se vuelve cada vez más visible en Tucumán. Muchos están migrando a formatos de showrooms en pisos superiores de edificios o vendiendo de manera online, debido a la imposibilidad de afrontar alquileres en zonas comerciales céntricas.