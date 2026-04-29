Ante la crisis energética, 60 países evalúan en Colombia opciones para salir del petróleo

Resumen para apurados
- Casi 60 gobiernos se reúnen este martes en Santa Marta, Colombia, para debatir el fin de los combustibles fósiles ante la crisis climática y la inseguridad energética por Irán.
- La cumbre, organizada con Países Bajos, responde al aumento del precio del crudo. Científicos presentaron un plan de 12 puntos que incluye detener toda nueva infraestructura fósil.
- Buscan avanzar sin la mediación de grandes emisores para evitar bloqueos. El éxito dependerá de superar el alto costo financiero y las políticas extractivas de países como Brasil.
SANTA MARTA, Colombia.- Frente al mar Caribe, surcado por navíos que transportan carbón, casi 60 gobiernos iniciaron este martes una reunión en Colombia para avanzar hacia una salida de los combustibles fósiles, en medio del conflicto en Irán que pone en jaque la seguridad energética mundial.
Esta cita inédita organizada por Colombia y Países Bajos en la ciudad de Santa Marta fue diseñada hace meses con un objetivo especialmente medioambiental, puesto que el petróleo, el gas y el carbón son los mayores contaminantes del planeta.
Pero la guerra en Medio Oriente, que hizo disparar los precios del crudo especialmente con el cierre del estrecho de Ormuz, expuso la dependencia energética mundial de esos combustibles.
Habría “una buena razón para avanzar” hacia la transición debido al cambio climático. “También tenemos razones comerciales y motivos de independencia” energética, dijo el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra.
En la reunión en Santa Marta participan desde países productores de combustibles fósiles como Brasil, Canadá y Noruega hasta pequeños estados insulares amenazados por el calentamiento como Tuvalu, en el Pacífico.
No cuenta con los mayores emisores mundiales, como China, Estados Unidos y Rusia ni con los llamados petroestados de Medio Oriente. Pero sus participantes consideran esto una ventaja para evitar que obstaculicen las discusiones, como sucede en las conferencias del clima de las Naciones Unidas.
En la COP28 de Dubái de 2023, la comunidad internacional se comprometió a iniciar una transición para abandonar los combustibles fósiles. Desde entonces no se avanzó.
Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de estos combustibles volvieron a aumentar en 2025 hasta alcanzar un máximo histórico. Además, los países gastan cinco veces más en apoyar estas energías, por ejemplo, con subsidios, que en las renovables, según un estudio del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible.
La guerra en Irán muestra que el “petróleo sigue siendo un factor de desestabilización global de las economías”, dijo por su parte la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez.
A medida que los delegados llegaban a la reunión, activistas climáticos y pueblos indígenas protestaron contra los combustibles fósiles en las calles y playas de esta ciudad turística y a la vez gran puerto de exportación del carbón colombiano.
Menú
Científicos presentaron el domingo un “menú” con 12 medidas para orientar de forma concreta a los Estados. Por ejemplo, “detener todo nuevo proyecto de extracción o de infraestructuras para las energías fósiles”.
“No hay duda de que no existe justificación alguna para nuevos proyectos de exploración de energías fósiles”, recalca el climatólogo brasileño Carlos Nobre, presente en Santa Marta para lanzar un panel científico que apoyará a países en la transición.
“Incluso sin nuevos proyectos de exploración, la cantidad de combustibles fósiles que existe ya hará subir las temperaturas 2,5 °C de aquí a 2050”, agrega.
Hoy el mundo está en +1,4 °C con respecto al siglo XIX, y las naciones se fijaron en 2015 el límite de 2 °C, o incluso de 1,5 °C para evitar un efecto catastrófico para el futuro del planeta.
Pero sustituir los coches de gasolina, las calderas de gasóleo y las fábricas que funcionan con gas por equivalentes que funcionen con electricidad de origen solar o eólico representa un esfuerzo financiero colosal.
Además, países como Brasil, parecen incluso potenciar su política extractivista.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicó la semana pasada que el gigante Petrobras trabaja con la mexicana Pemex para alcanzar un acuerdo con el fin de explorar petróleo en aguas profundas del golfo de México.
Greenpeace fustigó el proyecto. “Esto repite un preocupante patrón histórico en América Latina, que sigue apostando por la extracción de recursos naturales como motor de desarrollo, aplazando indefinidamente la diversificación de su base económica y energética”, dijo Mariana Andrade, coordinadora de Océanos de Greenpeace Brasil.