Pusieron a la venta la histórica mansión de Franco Macri: cómo es y cuánto cuesta

Resumen para apurados
- La histórica mansión de Franco Macri en Barrio Parque salió a la venta por U$S 6 millones tras varios intentos fallidos desde 2019 en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires.
- Diseñada en 1940, la 'Casa Salvadori' cuenta con 1280 m2 y fue tasada inicialmente en U$S 8,9 millones. Se ubica en un polo diplomático rodeado de embajadas y residencias de lujo.
- El nuevo valor busca atraer inversores extranjeros o instituciones. El reciente interés de capitales internacionales en la zona marca una posible reactivación del mercado premium.
La histórica mansión que perteneció al empresario Franco Macri, ubicada en el tradicional Barrio Parque, en la ciudad de Buenos Aires, volvió a salir a la venta.
La casa de la familia del ex presidente Mauricio Macri había sido ofrecida por primera vez en 2019 a U$S 8,9 millones. Ante la falta de consultas, en 2022 su precio bajó a U$S 8 millones y, un año después, descendió a U$S 5,5 millones. Sin embargo, en un contexto de caída de valores pospandemia y escasa demanda, tampoco logró concretar una operación.
Actualmente, la propiedad vuelve al mercado con un precio cercano a los U$S 6 millones. Según explicó Martín Pinus, fundador y director de la firma Martín Pinus Real Estate, se trata de un valor que busca equilibrar su peso arquitectónico e histórico con las condiciones actuales del mercado.
El inmueble se encuentra en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, lindera a embajadas como las de Irán, Haití, Arabia Saudita, Indonesia y Polonia. En su entorno también se destacan puntos de referencia como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, la avenida Figueroa Alcorta y el Paseo Alcorta.
De acuerdo con el broker, se trata de una propiedad atractiva para perfiles institucionales, corporativos o diplomáticos, así como para inversores o empresarios extranjeros interesados en residencias en la Argentina. En ese mismo corredor premium, donde reside Susana Giménez, el empresario estadounidense Peter Thiel adquirió recientemente una propiedad por una cifra cercana a los U$S 12 millones, lo que evidencia un renovado interés internacional en activos de alto valor.
La vivienda, conocida como Casa Salvadori, fue diseñada en 1940 por el arquitecto Antonio Ubaldo Vilar y es considerada un exponente destacado del racionalismo en el país. Vilar también estuvo detrás de más de 180 estaciones del Automóvil Club Argentino y de obras como el Hindú Club y el Banco Popular Argentino. La propiedad incluso fue sede de eventos culturales, como la muestra “Meet The Artist” en 2022.
Desde su fachada ya se distingue por su impronta: cuenta con 45 metros de frente sobre la calle Eduardo Costa, con líneas rectas, blancas y sobrias que contrastan con el estilo clásico predominante en la zona.
En total, la casa posee 1280 metros cuadrados cubiertos distribuidos en cuatro plantas. Dispone de siete dormitorios y 12 baños, con acceso mediante un ascensor principal, otro de servicio y una escalera. En la planta baja se ubican el hall de ingreso, una sala de reuniones, un escritorio con baño, oficinas y el sector de servicio.
El primer nivel concentra la planta social, con comedor principal, living, sala de lectura, bar, cocina, comedor diario y un dormitorio con balcón. En el segundo piso se desarrolla el área más privada, con living, suite principal con hall, vestidores y baño en suite, dormitorios adicionales, baños completos, cocina con comedor diario y una terraza privada.
En el último nivel se encuentran un escritorio con baño, un amplio salón de estar, gimnasio y una terraza con parrilla. Según Pinus, la distribución incluso permitiría subdividir la propiedad en unidades independientes dentro del mismo inmueble.
El barrio también es elegido por figuras como Marcela Tinayre, Flavia Palmiero y Mariana Fabbiani. En tanto, el propio Mauricio Macri se mudó recientemente a una casa en la zona que alquila.