Pusieron a la venta la histórica mansión de Franco Macri: cómo es y cuánto cuesta

La vivienda, conocida como Casa Salvadori, fue diseñada en 1940 por el arquitecto Antonio Ubaldo Vilar y es considerada un exponente destacado del racionalismo en el país. Vilar también estuvo detrás de más de 180 estaciones del Automóvil Club Argentino y de obras como el Hindú Club y el Banco Popular Argentino. La propiedad incluso fue sede de eventos culturales, como la muestra “Meet The Artist” en 2022.