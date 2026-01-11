Secciones
OpiniónColumnas

En nombre del padre: Franco según Mauricio

La vida del creador de SOCMA, contada por su hijo, contiene varias historias: la de un inmigrante que se convierte en el mayor empresario de un país y en el padre de un presidente; la de una relación de amor y rechazo, de una oferta de oportunidades únicas y de una resistencia a una opresión mayúscula. También es la historia de un país que hizo posibles las vidas de esos dos hombres -el padre y el hijo- que lo marcaron.

En nombre del padre: Franco según Mauricio
Daniel Dessein
Por Daniel Dessein Hace 10 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Mauricio Macri
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El matrimonio Maduro está servido

El matrimonio Maduro está servido

Columna previsional: calcular la jubilación y controlar la liquidación

Columna previsional: calcular la jubilación y controlar la liquidación

“Ahora sois mis hijos”: una lección de amor y de coraje

“Ahora sois mis hijos”: una lección de amor y de coraje

Lo más popular
Por qué no conviene ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio
1

Por qué no conviene ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio

Vida saludable: la fruta que ayuda a frenar la pérdida muscular después de los 45 años
2

Vida saludable: la fruta que ayuda a frenar la pérdida muscular después de los 45 años

¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento
3

¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud
4

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026
5

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos
6

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

Más Noticias
Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Comentarios