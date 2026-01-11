En nombre del padre: Franco según Mauricio
La vida del creador de SOCMA, contada por su hijo, contiene varias historias: la de un inmigrante que se convierte en el mayor empresario de un país y en el padre de un presidente; la de una relación de amor y rechazo, de una oferta de oportunidades únicas y de una resistencia a una opresión mayúscula. También es la historia de un país que hizo posibles las vidas de esos dos hombres -el padre y el hijo- que lo marcaron.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Mauricio Macri
