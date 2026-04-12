Especial moda: la Universidad de San Pablo-T impulsa su Licenciatura en Diseño Textil con perfil innovador

Uno de los hitos más destacados del trayecto formativo es el desfile anual que se realiza en el marco del Octubre Tecnológico. “Es el evento más importante de la carrera. Cada año se plantea una temática distinta donde se refleja el aprendizaje y la evolución de los alumnos”, indicó la coordinadora. En esa instancia, docentes, estudiantes y colaboradores externos articulan la puesta en escena de un evento que reúne más de 250 prototipos y 150 modelos en vivo. “Se trata de una experiencia convocante y emocionante para toda la comunidad de la facultad”, agregó.