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Especial moda: la Universidad de San Pablo-T impulsa su Licenciatura en Diseño Textil con perfil innovador

La Universidad de San Pablo-T promueve una propuesta académica que combina creatividad, técnica y visión de mercado a través de su Licenciatura en Diseño Textil e Indumentaria, orientada a formar profesionales con herramientas sólidas para insertarse en la industria de la moda.

Especial moda: la Universidad de San Pablo-T impulsa su Licenciatura en Diseño Textil con perfil innovador
Hace 3 Hs

“Nuestra carrera se enfoca en la creación, desarrollo y producción de prendas de vestir y accesorios, combinando conocimientos artísticos, técnicos, estéticos y de mercado”, explicó Matilde Ludueña, docente y coordinadora de la Licenciatura. La formación tiene una duración de cuatro años y propone una enseñanza integral con acompañamiento personalizado y prácticas en talleres equipados con maquinaria y herramientas actualizadas.

Actualmente, más de 70 alumnos cursan la carrera acompañados por un equipo docente con fuerte compromiso académico. “Los estudiantes trabajan desde el inicio en proyectos prácticos y en la producción de prototipos, lo que les permite adquirir experiencia concreta durante la cursada”, señaló Ludueña.

Uno de los hitos más destacados del trayecto formativo es el desfile anual que se realiza en el marco del Octubre Tecnológico. “Es el evento más importante de la carrera. Cada año se plantea una temática distinta donde se refleja el aprendizaje y la evolución de los alumnos”, indicó la coordinadora. En esa instancia, docentes, estudiantes y colaboradores externos articulan la puesta en escena de un evento que reúne más de 250 prototipos y 150 modelos en vivo. “Se trata de una experiencia convocante y emocionante para toda la comunidad de la facultad”, agregó.

Al finalizar el cursado, los egresados cuentan con una amplia salida laboral que abarca desde la creación de productos y colecciones hasta el diseño de vestuario para teatro, cine, televisión y eventos especiales. También pueden desempeñarse en supervisión de procesos productivos, control de calidad, gestión de equipos, desarrollo de emprendimientos propios o consultorías en moda, así como en investigación y análisis de tendencias. “Nuestros egresados están preparados para enfrentar los desafíos del mundo laboral y desarrollar su carrera en la industria de la moda con éxito”, concluyó Ludueña.

Contacto

Para más información, la universidad ofrece los siguientes canales de comunicación:

informes@uspt.edu.ar

381 695 1381 - 381 626 6870

Instagram: uspt.tuc

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