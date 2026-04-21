El Riesgo país supera los 530 puntos y crece la cautela del mercado por tensiones

El riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 530 puntos básicos en una jornada marcada por la incertidumbre global y la cautela de los inversores. La suba se da en un contexto internacional adverso, atravesado por tensiones geopolíticas y a la espera del vencimiento del alto el fuego en Medio Oriente, lo que impacta directamente en los activos argentinos.