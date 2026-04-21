El Riesgo país supera los 530 puntos y crece la cautela del mercado por tensiones

Resumen para apurados
- El riesgo país de Argentina subió a 531 puntos por la tensión en Medio Oriente tras la incautación de un buque iraní por EE.UU., afectando a los bonos soberanos en Wall Street.
- La suba ocurre tras la captura de un buque en el golfo de Omán. A nivel local, el Tesoro prepara un canje de deuda mientras el BCRA interviene ante un alto superávit comercial.
- Los inversores mantienen cautela por la volatilidad global. El impacto futuro dependerá de las tensiones bélicas y la capacidad del país para sostener su solidez financiera local.
El riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 530 puntos básicos en una jornada marcada por la incertidumbre global y la cautela de los inversores. La suba se da en un contexto internacional adverso, atravesado por tensiones geopolíticas y a la espera del vencimiento del alto el fuego en Medio Oriente, lo que impacta directamente en los activos argentinos.
Los bonos soberanos operan con mayoría de bajas tanto en el mercado local como en Wall Street, luego de una rueda previa con leves avances. El indicador elaborado por J.P. Morgan registra un incremento del 1%, alcanzando los 531 puntos básicos, y suma así su tercera jornada consecutiva en alza.
Bonos en baja y mercado en alerta
En la plaza local, los títulos de deuda caen hasta 0,7%, encabezados por el Global 2041, seguido del Global 2038 y el Bonar 2041, ambos con retrocesos del 0,6%. El único bono que muestra una leve mejora es el Global 2046, con un alza marginal del 0,2%.
El clima financiero se vio afectado tras conocerse que fuerzas de Estados Unidos incautaron un buque iraní en el golfo de Omán, mientras Irán reforzó su control sobre el estratégico estrecho de Ormuz. Este escenario diluyó expectativas deفاوضaciones y elevó la tensión antes del vencimiento del alto el fuego.
Intervención del BCRA y superávit comercial
En el plano local, el Banco Central de la República Argentina mantiene su intervención para evitar una mayor apreciación del peso, en línea con la acumulación de reservas comprometida ante el Fondo Monetario Internacional.
La oferta de divisas continúa elevada por factores estacionales, como la liquidación de la cosecha gruesa, junto con un saldo comercial positivo. Según el ICA, Argentina registró en marzo un superávit de u$s2.523 millones, uno de los más altos desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023.
Canje de deuda y dinámica bursátil
El Tesoro llevará adelante un canje de deuda para postergar vencimientos de corto plazo, intercambiando un bono con vencimiento el 30 de abril por otro al 30 de junio, en busca de aliviar presiones financieras inmediatas.
En la renta variable, el S&P Merval sube 0,7% hasta los 2.953.222 puntos. Entre las acciones líderes se destacan YPF (+4,7%), Pampa Energía (+1,8%) y Sociedad Comercial del Plata (+1,6%).
Por su parte, los ADRs argentinos en Wall Street operan con mayoría de bajas. Las caídas más relevantes corresponden a Telecom (-2,4%), Edenor (-2%) e IRSA (-1,5%), mientras que YPF y Pampa Energía lideran las subas con avances de hasta 5,6%.
Perspectivas
El mercado se mantiene en modo defensivo, condicionado por factores externos y la evolución de la deuda. Aunque algunos indicadores locales muestran solidez, como el superávit comercial, la volatilidad global continúa marcando el pulso de los activos argentinos.