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Dólar hoy: el oficial bajó tras cuatro ruedas, pero se mantuvo arriba de los $1.400

La cotización minorista retrocedió $10 en una jornada marcada por la licitación de bonos del Tesoro y un alto volumen operado en el mercado.

DÓLAR. DÓLAR. Foto tomada de Freepik.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar oficial bajó $10 este martes en Argentina, cerrando a $1.430 en el Banco Nación tras cuatro alzas consecutivas, en una jornada de alto volumen y licitación de bonos.
  • La baja del tipo de cambio mayorista a $1.404,50 se dio tras negociarse U$S 572,9 millones, mientras el BCRA fijó bandas cambiarias y el dólar blue operó sin cambios a $1.430.
  • Este retroceso acorta la brecha con los dólares financieros y marca la estabilidad buscada por el Gobierno en medio de su estrategia de colocación de deuda del Tesoro Nacional.
Resumen generado con IA

El dólar oficial cortó este martes la tendencia alcista que había registrado en las últimas cuatro ruedas y retrocedió $10 en la city.  Así la divisa cerró a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). 

En tanta, en una sesión donde los inversores se mantuvieron pendientes de los resultados de una nueva licitación de bonos del Tesoro, el monto operado siguió muy firme.

Se negociaron U$S572,9 millones en el segmento de contado, donde el tipo de cambio mayorista descontó $12,50, hasta ubicarse en $1.404,50, con lo que devolvió buena parte del ascenso registrado el lunes.

En este contexto, el Banco Central de la República Argentina fijó un techo para sus bandas cambiarias en los $1.699,98, lo que dejó al tipo de cambio oficial con un margen de $295,48 respecto de ese nivel.

Dólar hoy: a cuánto cerró el "blue"

Entre las cotizaciones paralelas, el Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.504,9, mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.446,74, reflejando una brecha acotada en relación con el tipo de cambio oficial. El dólar "blue" terminó la jornada sin cambios e igualó al oficial al operarse a $1.430 para la venta. 

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