Dólar hoy: el oficial bajó tras cuatro ruedas, pero se mantuvo arriba de los $1.400

Dólar hoy: a cuánto cerró el "blue"

Entre las cotizaciones paralelas, el Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.504,9, mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.446,74, reflejando una brecha acotada en relación con el tipo de cambio oficial. El dólar "blue" terminó la jornada sin cambios e igualó al oficial al operarse a $1.430 para la venta.