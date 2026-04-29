“El diablo viste a la moda 2”: mismos personajes, otra época

En la tapa de Vogue: un encuentro para la historia

Meryl Streep y Anna Wintour son primas lejanas (en sexto grado). Con diseños de Prada, fueron registradas por Annie Leibovitz para la tapa de la revista Vogue de abril, como una entrevista entre la actriz y la ex directora de esa publicación, que ofició de encuentro relajado entre dos figuras de excelencia. Sirvió tanto para que Vogue sea mencionada por todos como para calentar el ambiente antes de que llegue “El diablo viste a la moda 2”. “No creo que sea necesario llevar un traje sastre a la oficina para inspirar poder”, dijo Wintour sobre uno de los ejes del filme, a lo cual Streep sostuvo: “vestir es expresarse; me aturde ver cómo las mujeres en el poder llevan los brazos desnudos mientras los hombres van cubiertos con traje. Es como si las mujeres tuviesen que disculparse, que mostrar su pequeñez”.



