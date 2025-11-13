El primer tráiler de "El diablo viste a la moda 2": Miranda y Andy juntas después de 20 años

Dos décadas después de haberse convertido en un ícono del cine contemporáneo, "El diablo viste a la moda" regresa con una secuela que promete revivir la chispa entre Miranda Priestly y Andy Sachs. El primer tráiler oficial de la película muestra el esperado reencuentro entre Meryl Streep y Anne Hathaway, cuyas interpretaciones marcaron a una generación y redefinieron el universo de la moda en el cine.
El adelanto del filme, que se estrenará en abril del próximo año, deja entrever una trama cargada de tensión, humor y nostalgia. Ambientada en un mundo editorial transformado por las redes sociales y los influencers, la nueva entrega explora cómo las protagonistas enfrentan los desafíos de una industria que ya no es la misma, pero donde el poder, la ambición y el estilo siguen siendo las reglas del juego.
¿Qué se sabe sobre "El diablo viste a la moda 2"?
Hasta el momento, lo que se conoce sobre la trama de "El diablo viste a la moda 2" es que seguirá a Miranda Priestly en su intento por mantener el control dentro de una industria que cambió por completo.
En un contexto donde el periodismo impreso se encuentra en decadencia, la implacable editora en jefe de Runway deberá enfrentarse a su antigua asistente, Emily Charlton (Emily Blunt), ahora convertida en una poderosa ejecutiva de un conglomerado de lujo que domina los contratos publicitarios más codiciados, según adelantó Variety.
Además de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, la secuela contará con el regreso de Stanley Tucci como Nigel, el encantador director de arte de la revista; Tracie Thoms como Lily, la mejor amiga de Andy; y Tibor Feldman como Irv, el presidente de la editorial.
Entre los nuevos nombres figuran Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Miranda Priestly, y Simone Ashley, cuyo personaje aún no fue revelado. También se suman Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux y Pauline Chalamet.
Por su parte, People confirmó la incorporación de Patrick Brammall como el nuevo interés amoroso de Andy, junto a Rachel Bloom, Caleb Hearon y las figuras de Broadway Helen J. Shen y Conrad Ricamora. Adrian Grenier, quien dio vida a Nate, el novio de Andy en la primera entrega, no regresará para esta continuación.