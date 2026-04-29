Nueva etapa en la Casa Histórica: Javier Vázquez quedará al frente de la institución

Tras la salida de Posse se puso en marcha un proceso de selección interna con personal de carrera de la Casa Histórica. Entre el jueves y el viernes pasado se realizaron dos rondas de entrevistas con los candidatos y ayer a la mañana hubo una reunión virtual con las autoridades de Cultura, ocasión en la que se transmitió la decisión. En un principio se consideró la figura de un encargado transitorio para la Casa Histórica -“a la firma”-, pero luego se optó por la dirección interina, que era el puesto que ostentaba Posse.