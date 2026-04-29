Nueva etapa en la Casa Histórica: Javier Vázquez quedará al frente de la institución

Resumen para apurados
- La Secretaría de Cultura designó a Javier Vázquez como director interino de la Casa Histórica de Tucumán, tras la renuncia de José María Posse para asumir un cargo judicial.
- Vázquez, con 17 años de trayectoria en el museo, fue elegido tras una selección interna. Su gestión será transitoria hasta que se realice el concurso para cubrir el cargo formal.
- El nombramiento busca profesionalizar la gestión con personal de carrera. Vázquez aportará su perfil técnico en museografía mientras se aguardan concursos en los museos nacionales.
La Secretaría de Cultura de la Nación eligió a Javier Vázquez como nuevo director de la Casa Histórica, cargo que desempeñará de forma interina hasta que se concrete el llamado a concurso para cubrir esa posición. Es una deuda que se mantiene en todos los museos nacionales desde que Javier Milei asumió el Gobierno. Vázquez reemplaza a José María Posse, quien condujo la Casa desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza hasta la semana pasada, cuando presentó la dimisión para pasar a desempeñarse en la Justicia Federal.
Tras la salida de Posse se puso en marcha un proceso de selección interna con personal de carrera de la Casa Histórica. Entre el jueves y el viernes pasado se realizaron dos rondas de entrevistas con los candidatos y ayer a la mañana hubo una reunión virtual con las autoridades de Cultura, ocasión en la que se transmitió la decisión. En un principio se consideró la figura de un encargado transitorio para la Casa Histórica -“a la firma”-, pero luego se optó por la dirección interina, que era el puesto que ostentaba Posse.
Vázquez -conocido en el ámbito de la cultura con su nombre artístico El Vázquez- es licenciado en Artes Plásticas (UNT) y miembro del Instituto de Investigaciones en Cultura Popular de la Facultad de Artes. Cuenta además con un posgrado en Gestión Cultural (Universidad Nacional de Córdoba). En la Casa Histórica -donde acredita una antigüedad de 17 años- es Jefe del Área de Comunicación Visual, Diseño Museográfíco, Fotografía Patrimonial y Documental.
Cuando en 2018 -gestión de Juntos por el Cambio- se sustanció el concurso de antecedentes y oposición para elegir la dirección del museo, Vázquez había quedado en la terna final de aspirantes. En esa ocasión la elegida fue la historiadora Cecilia Guerra Orozco, quien cumplió un mandato de cinco años conduciendo los destinos de la Casa Histórica. Hoy es Directora de Museos del municipio capitalino.
Desafíos
A Vázquez lo aguardan varios desafíos en esta nueva etapa, en la que tendrá la oportunidad de aportar su impronta. Acredita más de 25 años de trayectoria en el desarrollo de estrategias de comunicación institucional, gestión de identidad organizacional y coordinación de proyectos interdisciplinarios en ámbitos públicos, científicos -como el Conicet- y culturales. De este último punto se recuerdan iniciativas como el Festival Pulsudo (2015-2017) y el concurso de intervenciones Sitios Tangentes (2008-2012).