Trump aseguró que Irán pidió reabrir el estrecho de Ormuz, mientras Teherán reforzó su vínculo con Rusia

“Irán nos acaba de informar de que se encuentran en un ‘estado de colapso’. Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo”, escribió Trump en su red Truth Social. El mandatario no precisó quién habría enviado ese mensaje a la Casa Blanca, aunque volvió a hacer referencia a divisiones internas entre sectores “moderados” y “radicales” dentro de la cúpula iraní.