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Trump aseguró que Irán pidió reabrir el estrecho de Ormuz, mientras Teherán reforzó su vínculo con Rusia

El presidente de Estados Unidos afirmó que Irán atraviesa un “estado de colapso” y busca una pronta reapertura del paso marítimo.

Donald Trump Donald Trump
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump afirmó este martes que Irán, en un supuesto 'estado de colapso', solicitó reabrir el estrecho de Ormuz ante una profunda crisis interna de liderazgo en Teherán.
  • El mensaje surge tras la suspensión de diálogos en Pakistán. Simultáneamente, el canciller iraní Araqchí se reunió con Putin en Moscú para fortalecer su alianza estratégica.
  • Esta situación profundiza la incertidumbre regional y resalta el giro de Irán hacia Rusia, mientras la presión de EE.UU. busca capitalizar las divisiones políticas en Teherán.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró este martes que Irán comunicó a Washington que atraviesa un “estado de colapso” y que desea que se reabra “lo antes posible” el estrecho de Ormuz, mientras intenta resolver una crisis interna de liderazgo.

“Irán nos acaba de informar de que se encuentran en un ‘estado de colapso’. Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo”, escribió Trump en su red Truth Social. El mandatario no precisó quién habría enviado ese mensaje a la Casa Blanca, aunque volvió a hacer referencia a divisiones internas entre sectores “moderados” y “radicales” dentro de la cúpula iraní.

En paralelo, el gobierno de Irán profundizó su acercamiento a Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, destacó “la profundidad y la solidez” de la asociación estratégica entre Teherán y Moscú, luego de reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, y con el canciller Serguéi Lavrov.

“Nos complace interactuar con Rusia al más alto nivel, ya que la región se encuentra en un gran flujo de cambios”, expresó Araqchí, quien además agradeció “la solidaridad” y valoró el respaldo ruso a la vía diplomática.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte incertidumbre regional, marcado por la suspensión de la segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán en Pakistán, luego de que la delegación iraní se retirara de Islamabad antes de la llegada de los representantes estadounidenses, consignó la cadena DW, con base en agencias internacionales.

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