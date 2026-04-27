Empresarios del transporte pidieron llevar el boleto a $2.400 en San Miguel de Tucumán
Resumen para apurados
- Empresarios del transporte en San Miguel de Tucumán solicitaron al Concejo Deliberante elevar el boleto a $2.400 para compensar las subas en combustibles y paritarias del sector.
- El pedido ingresó como un estudio de costos ante la Comisión de Transporte. El municipio adelantó $900 millones en subsidios para garantizar el servicio y evitar paros inmediatos.
- Concejales consideran impagable la cifra y proponen una reforma estructural y metropolitana del sistema, que califican de obsoleto, para mejorar la calidad y recuperar pasajeros.
El pedido de incremento del boleto de colectivo en San Miguel de Tucumán comenzó a tomar estado institucional tras el ingreso de un expediente al Concejo Deliberante, impulsado por los empresarios del transporte. Sin embargo, desde la Comisión de Transporte remarcan que la discusión recién empieza y que, más allá de la tarifa, el eje debería estar puesto en una transformación de fondo del sistema.
El concejal Alfredo Terán, vicepresidente de la comisión, explicó a LA GACETA que lo presentado por el sector empresarial “más que un pedido de aumento en sí concretamente es un estudio de costos”, en el que se contemplan variables habituales como la suba del combustible y las paritarias. “Es un tema incipiente, se ha girado a la comisión y todavía no hemos tenido una reunión”, aclaró.
En ese sentido, el edil sostuvo que el análisis recién comenzará cuando se convoque formalmente a la comisión. “Ha ingresado hace muy poquitos días. Cuando el presidente disponga, nos reuniremos para empezar a evaluar la situación”.
Respecto a la posibilidad de conflictos en el corto plazo, Terán descartó un escenario inmediato de interrupción del servicio. “Entiendo que no. El municipio ha realizado un adelanto de subsidios de unos $900 millones”, señaló, aunque evitó minimizar la complejidad del contexto.
De todos modos, el concejal fue más allá de la coyuntura tarifaria y planteó una mirada crítica sobre el funcionamiento actual del sistema de transporte. “Acá no es una cuestión de tarifa. Hay una cuestión mucho más integral: el sistema no funciona. Es obsoleto, caro y el servicio tampoco es bueno”.
En esa línea, insistió en la necesidad de encarar una reforma estructural. “Llegó el momento de dar un debate mucho más profundo. Necesitamos urgente nuevos pliegos para licitar el servicio, que definan qué sistema queremos para el futuro y cuál podemos pagar”, sostuvo.
Terán también cuestionó la eficiencia del esquema vigente. “Tenemos un sistema muy antiguo, con líneas que se superponen, lo que lo vuelve ineficiente. Además, la mayor parte del costo la pone el Estado, es decir, todos los vecinos”, remarcó, y pidió mayor claridad sobre el destino de los subsidios.
Sobre la cifra que trascendió de un posible boleto cercano a los $2.400, el concejal fue categórico: “Es completamente impagable”. Y agregó: “Subir el boleto en un contexto donde el sistema pierde pasajeros va en desmedro del propio servicio y perjudica al usuario”.
Para el edil, la discusión debe contemplar una perspectiva metropolitana. “Hay que repensar el sistema entendiendo que es metropolitano. Celebro que haya conversaciones entre el municipio y la Provincia, porque la solución debe ir en ese sentido”, consideró.
Finalmente, Terán llevó tranquilidad a los usuarios, aunque reconoció la preocupación social. “Estamos trabajando hace tiempo pensando en el usuario, que tiene que ser nuestra principal prioridad. Hoy no elige el colectivo porque el servicio es malo. Seguir haciendo lo mismo no nos va a llevar a mejores resultados”, concluyó.