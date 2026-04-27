Empresarios del transporte pidieron llevar el boleto a $2.400 en San Miguel de Tucumán

El concejal Alfredo Terán, vicepresidente de la comisión, explicó a LA GACETA que lo presentado por el sector empresarial “más que un pedido de aumento en sí concretamente es un estudio de costos”, en el que se contemplan variables habituales como la suba del combustible y las paritarias. “Es un tema incipiente, se ha girado a la comisión y todavía no hemos tenido una reunión”, aclaró.