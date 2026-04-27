Mariana Fabbiani deslumbró en los Martín Fierro de la Moda con un vestido de su abuela

Resumen para apurados
- Mariana Fabbiani lució un vestido de su abuela en los Martín Fierro de la Moda para honrar su historia familiar y la moda circular tras 50 años de olvido de la prenda original.
- La pieza es un diseño strapless de tul bordado rescatado tras cinco décadas. Fabbiani revalorizó esta reliquia artesanal del siglo XX adaptándola con elegancia a la gala actual.
- El gesto resalta el valor de la moda sostenible y el estilo con carga emocional, demostrando que la historia personal y la alta costura clásica mantienen plena vigencia hoy.
Durante la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda, Mariana Fabbiani transformó su elección de vestuario en un acto cargado de simbolismo y conexión ancestral. La conductora lució una pieza de gran delicadeza que perteneció originalmente a su abuela, prenda que permaneció guardada por más de cinco décadas antes de volver a ver la luz. Este gesto permitió que la vestimenta trascendiera lo estético, convirtiéndose en un puente directo con su propia historia familiar y su árbol genealógico.
La gala de premiación brindó el escenario perfecto para exhibir este diseño, que destacó por su sensualidad y elegancia atemporal. Al elegir una reliquia con tanto pasado, Fabbiani envió un mensaje profundo sobre el valor de la memoria y la vigencia de la moda con sentido. La presentación de este vestido captó la atención de los presentes no solo por su belleza exterior, sino por el emotivo trasfondo que vincula el presente de la conductora con sus raíces más íntimas.
El vestido vintage de Mariana Fabbiani
La decisión de Mariana Fabbiani de rescatar y transformar una prenda atesorada por su abuela aportó un matiz emocional que superó cualquier tendencia vanguardista actual. Antes de la ceremonia, la conductora demostró una gran maestría al lucir una reliquia familiar con total elegancia. Este gesto puso de manifiesto que el estilo personal puede nutrirse de la historia propia, logrando un equilibrio perfecto entre el respeto por el pasado y la sofisticación del presente.
El diseño original seguía una estética clásica, consistente en un vestido strapless de línea recta confeccionado en tul con bordados en relieve, típicos de la distinción de mediados del siglo XX. Aquella estructura recordaba una época donde la alta costura priorizaba la precisión artesanal y la longevidad de las piezas. Gracias a esa calidad de confección, la prenda logró atravesar décadas enteras conservando su valor estético y su profundo significado simbólico para la familia.
"Este vestido estuvo guardado en un placard durante 50 años, ¿Podés creerlo? Era de mi abuela. Para esta edición de los Martín Fierro de Moda, elegí llevar una parte de mi historia. Decidí rescatar esta pieza del olvido y darle una segunda vida porque, para mí, la moda es eso: prendas que cuentan historias y nos conectan con las personas que amamos", expresó Mariana Fabbiani en su cuenta de Instagram al hablar de la moda circular.