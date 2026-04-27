Mariana Fabbiani deslumbró en los Martín Fierro de la Moda con un vestido de su abuela

La gala de premiación brindó el escenario perfecto para exhibir este diseño, que destacó por su sensualidad y elegancia atemporal. Al elegir una reliquia con tanto pasado, Fabbiani envió un mensaje profundo sobre el valor de la memoria y la vigencia de la moda con sentido. La presentación de este vestido captó la atención de los presentes no solo por su belleza exterior, sino por el emotivo trasfondo que vincula el presente de la conductora con sus raíces más íntimas.