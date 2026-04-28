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Encuesta: ¿Qué es lo que más te gusta de los días fríos en Tucumán?

El cambio de temperatura modifica los hábitos cotidianos y, entre gorros y bufandas, vuelven los guisos, las tazas de chocolate y los churros en todas las esquinas.

A REVOLVER EL ROPERO. Las camperas y guantes volverán a formar parte de la indumentaria habitual de los tucumanos. A REVOLVER EL ROPERO. Las camperas y guantes volverán a formar parte de la indumentaria habitual de los tucumanos. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó hoy una encuesta en Tucumán tras registrarse 9 °C, la mañana más fría del año, para relevar los hábitos ciudadanos frente al marcado descenso térmico otoñal.
  • El cambio de estación marca la transición al invierno, impulsando el uso de ropa de abrigo y el consumo de platos calientes como guisos y churros en San Miguel de Tucumán.
  • La consulta busca identificar cambios en el ánimo social. Se espera que el clima invernal impacte en la rutina diaria y potencie el comercio gastronómico estacional en la provincia.
Resumen generado con IA

El otoño empieza a hacerse sentir con más fuerza en Tucumán. Durante las primeras horas de hoy la temperatura descendió hasta los 9 °C, marcando una de las mañanas más frías en lo que va de la temporada. Este cambio térmico, típico de la transición hacia el invierno, no solo modifica el paisaje cotidiano, sino también los hábitos de miles de tucumanos: desde el abrigo al salir de casa hasta ajustes en la rutina diaria. ¿Qué es lo que más te gusta de los días fríos?

Mientras algunos celebran el aire fresco y el alivio tras los meses de calor, otros sienten el impacto del frío en su salud, su estado de ánimo y en sus actividades. Entre gorros y bufandas, también vuelven a nuestras vidas esos deseos irrefrenables por una taza o un plato de comida bien caliente. No son pocos los que dejan de lado el equilibrio alimentario por unos meses para darle rienda suelta al consumo de cantidades considerables de guisos y de churros, dos de los productos estacionales que son una fija en los menús tucumanos.

En este contexto, LA GACETA invita a sus lectores a participar de esta encuesta para conocer cómo viven este cambio de estación y de qué manera influye en su día a día.

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