Encuesta: ¿Qué es lo que más te gusta de los días fríos en Tucumán?

Mientras algunos celebran el aire fresco y el alivio tras los meses de calor, otros sienten el impacto del frío en su salud, su estado de ánimo y en sus actividades. Entre gorros y bufandas, también vuelven a nuestras vidas esos deseos irrefrenables por una taza o un plato de comida bien caliente. No son pocos los que dejan de lado el equilibrio alimentario por unos meses para darle rienda suelta al consumo de cantidades considerables de guisos y de churros, dos de los productos estacionales que son una fija en los menús tucumanos.