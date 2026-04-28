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El tiempo en Tucumán: ¡A salir abrigados para enfrentar la mañana más fría de 2026!

La sensación térmica bajó hasta los 9 °C. Se espera que el cielo se despeje parcialmente. El pronóstico extendido.

ARROPADOS. Las tucumanas y los tucumanos se verán obligados a desempolvar las camperas y bufandas para hacerle frente a la mañana del martes. ARROPADOS. Las tucumanas y los tucumanos se verán obligados a desempolvar las camperas y bufandas para hacerle frente a la mañana del martes. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán enfrentará una ola de calor toda la semana con máximas superiores a 30 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional ante el ingreso de una masa de aire cálido.
  • La jornada inició con 22 °C de mínima y térmicas que rozan los 36 °C. El pronóstico prevé alta humedad y nubosidad variable, manteniendo condiciones de calor extremo hasta el jueves.
  • Se espera un cambio el viernes con posibles lluvias que bajarán la temperatura el domingo. No obstante, el alivio será breve, ya que otro frente cálido regresaría el lunes siguiente.
Resumen generado con IA

Tal como había sido anunciado por el pronóstico del tiempo, el frío se adueñó de la mañana del martes en Tucumán y para hoy se espera una jornada algo soleada, mientras que la temperatura máxima alcanzará apenas los 18 °C. 

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) habían anticipado el ingreso de un frente subpolar que provocaría un marcado descenso de la temperatura. La mañana comenzó con el cielo mayormente cubierto, una humedad del 95% y una temperatura mínima de 10 °C. La sensación térmica fue de 9 °C, la más baja registrada hasta ahora en 2026. En algunas zonas se registraron algunos bancos de neblina.

Se espera que con la salida del sol la temperatura comience a subir levemente, para llegar al mediodía con un promedio 15 °C. La nubosidad sería del 35% y la humedad rondará el 80%. Los vientos serán suaves desde el sector sur.

Los momentos más cálidos transcurrirán durante la siesta y la tarde, cuando se alcancen los 18 °C anunciados como máxima. La nubosidad será del 40% y la humedad del 65%, al tiempo que los vientos seguirán siendo suaves, pero desde el sudoeste. 

El SMN anticipa para la noche cielo despejado y un nuevo descenso de la temperatura, que se contraerá hasta los 12 °C. La humedad subirá hasta el 88% y los vientos soplarán desde el sector norte. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

En su pronóstico extendido, el SMN sostiene que la nubosidad será variable durante el miércoles. La temperatura mínima sería de 9 °C y la máxima de 21 °C. Estas condiciones del tiempo se acentuarán durante el jueves y el viernes, para los que se esperan mañana frescas (13 °C) y tardes mayormente soleadas, con máximas que rondarán los 23 °C y 25 °C. 

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