El tiempo en Tucumán: ¡A salir abrigados para enfrentar la mañana más fría de 2026!

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) habían anticipado el ingreso de un frente subpolar que provocaría un marcado descenso de la temperatura. La mañana comenzó con el cielo mayormente cubierto, una humedad del 95% y una temperatura mínima de 10 °C. La sensación térmica fue de 9 °C, la más baja registrada hasta ahora en 2026. En algunas zonas se registraron algunos bancos de neblina.