Recuerdos fotográficos: la emblemática tienda La Esperanza, en San Martín y Muñecas

La construcción tuvo cuatro lujosos ascensores Otis que conectaban las plantas de la tienda y el sector de la vivienda, la cual tenía ingreso por calle San Martín. Los escaparates tenían vidrios curvos traídos de Inglaterra, al igual que la claraboya colocada en la casa de familia, que le otorgaba iluminación desde el último piso hasta el salón comercial. Todos los pisos tenían madera de Roble de Eslavonia; las escaleras tenían bronces importados a medida y mármol de Carrara. Idígoras fue uno de los primeros socios del Club Atlético Tucumán, del Rotary Club y de la Sociedad Española. Su tienda, que llegó a tener 80 empleados, abarcaba los rubros de ropa de damas, caballeros, niños, juguetería, sedería, sastrería y perfumería. Tras su deceso, la crisis afectó el negocio hacia 1949 -ya no pudo importar los artículos que comercializaba-. Se dividió el salón principal en varios locales, que fueron alquilados. Durante mucho tiempo, desde los años 50, funcionó en la parte baja la zapatería Wonder. Los pisos superiores fueron alquilados por la Caja Nacional de Ahorro Postal, la cual compró el edificio en 1953. Lo utilizó hasta que en 1979, en un plan de expansión, comenzó la demolición (como se ve en la foto). En 1981 sería inaugurado el edificio de la Aduana (que se ve hoy).